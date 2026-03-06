ДНК-експертиза показала збіг генетичного профілю знайдених останків зі зразками, наданими батьками чоловіка. Увесь цей час дівчина Ігоря, відома блогерка Єва Мішалова, не коментувала ситуацію. Тепер вона вперше вийшла на зв'язок в інстаграм.

Єва поділилася архівним фото з Ігорем Комаровим і зізналася йому в коханні.

Також вона зняла відео, де подякувала людям за слова підтримки та співчуття.

Я молюсь, щоб Ігор побачив попередню історію, щоб він знав, як я його люблю. Я йому писала всі ці дні в телеграм і надіялася, що він побачить. Але я не знаю, як до нього достукатись, щоб він побачив. Просто він так любив дивитися мій інстаграм. Може він побачить,

– зі сльозами на очах сказала блогерка.

І додала, що повернеться до соцмереж, коли будуть сили.

Що відомо про трагедію на Балі?