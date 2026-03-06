ДНК-експертиза показала збіг генетичного профілю знайдених останків зі зразками, наданими батьками чоловіка. Увесь цей час дівчина Ігоря, відома блогерка Єва Мішалова, не коментувала ситуацію. Тепер вона вперше вийшла на зв'язок в інстаграм.
Єва поділилася архівним фото з Ігорем Комаровим і зізналася йому в коханні.
Також вона зняла відео, де подякувала людям за слова підтримки та співчуття.
Я молюсь, щоб Ігор побачив попередню історію, щоб він знав, як я його люблю. Я йому писала всі ці дні в телеграм і надіялася, що він побачить. Але я не знаю, як до нього достукатись, щоб він побачив. Просто він так любив дивитися мій інстаграм. Може він побачить,
– зі сльозами на очах сказала блогерка.
І додала, що повернеться до соцмереж, коли будуть сили.
Що відомо про трагедію на Балі?
- У 20-х числах лютого в мережі почала поширюватися інформація про ймовірне викрадення українця Ігоря Комарова на Балі чеченцями.
- У телеграм-каналах поширили відео, на яких чоловік, що називає себе Комаровим, просить про фінансову та медичну допомогу. Він заявив, що викрадачі вимагають 10 мільйонів гривень і що він зазнав серйозних травм. Водночас достеменно невідомо, чи ці записи справжні.
- На іншому відео Комаров розповів, що разом із другом Єрмаком Петровським із 2021 року володів шахрайським кол-центром та описав їхню роботу і співробітників. Відомо, що Петровського також викрали на Балі, однак йому вдалося втекти. За словами друга Комарова, інцидент стався поблизу селища Джимбаран, де він разом із друзями тренувався їздити на мотоциклах по нерівній місцевості.
- Після повідомлень про викрадення українця поліція Балі провела рейд. Також правоохоронці допитали свідків, оглянули місце події та зібрали докази.
- 26 лютого місцеві жителі знайшли людські рештки поблизу пляжу Кетевел в окрузі Гіаньяр. Під час подальших пошуків уздовж річки та узбережжя виявили інші частини тіла – голову, тулуб, руки та ноги. Через сильне розкладання ідентифікувати тіло було неможливо, тому шість зразків кісткової тканини передали до національної судово-медичної лабораторії для ДНК-аналізу. Експертиза підтвердила, що рештки належать 28-річному українцю Ігорю Комарову, який раніше вважався зниклим безвісти.
- Раніше лабораторні дослідження також встановили збіг ДНК матері Комарова зі слідами крові, знайденими на віллі в районі Табанан. Припускають, що саме там чоловіка могли утримувати, катувати та записувати відео, які згодом опублікували в соцмережах від його імені. Поруч із віллою також знайшли автомобіль Avanza зі слідами крові – ймовірно, ним перевозили Ігоря.
- Індонезійська поліція повідомила, що розслідування справи триває. Правоохоронці намагаються встановити роль усіх причетних та мотив імовірного викрадення й убивства. Наразі затримано одного підозрюваного, ще шістьох оголошено в розшук. Поліція звернулася до Інтерполу по допомогу в їх міжнародному розшуку.