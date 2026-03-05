Про свій стан сьогодні знаменитість детально розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі Маші Єфросиніній.

Кропив'янка – це алергічне захворювання шкіри, що проявляється раптовою появою сверблячих пухирів, схожих на опіки від кропиви.

Вона є, але вона під контролем. Я давно цей контроль не попускала, бо коли я нічого не роблю, щось мені не подобається,

– зізналася Олена Кравець.

Актриса спробувала безліч методів лікування, занурювалась у психологію та аналізувала фактори, що впливають на хворобу. Вона визначила, що загострення пов'язані з психологічним станом, хоча точну причину розвитку хвороби досі не знає.

Є одне припущення – тиск. Будь-який: тиск на долоні на тренуванні, психологічний, тиск зовнішній. Певний вид тиску, який я, умовно кажучи, проковтую, а потім розумію: "Навіщо? Ти ж могла сказати ні",

– пояснила знаменитість.

За словами Кравець, постійна внутрішня війна також провокує хворобу. "Тільки починаються сумніви, небажання зустрітися зі своєю правдою, іноді дуже незручною, – от там усе починається… Такий внутрішній конфлікт", – додала вона.

Коли я розслаблена, можу спланувати більш-менш, коли всередині відчуття, що все ок – не в сенсі, я все контролюю, а все так складається, що можна жити – вона йде,

– підкреслила Олена Кравець.

Вона пригадала один з останніх випадків загострення хвороби. Це сталося під час знімань нового комедійно-драматичного серіалу "Вітя".

В день зйомок я прокидаюсь, і не те щось з очима – вони набряклі, і здається, що я вчора випила не одну пляшку ромового напою,

– пригадала Кравець.

Водночас вона зазначила, що на тлі захворювання навчилась зменшувати значущість дрібних речей і вже "притерлась" з кропив'янкою. Олена більше не сприймає хворобу як ворога.

Інтерв'ю з Оленою Кравець: дивіться відео онлайн

Хто така Олена Кравець?