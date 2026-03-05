О своем состоянии сегодня знаменитость подробно рассказала в интервью на ютуб-канале Маши Ефросининой.

Крапивница – это аллергическое заболевание кожи, проявляющееся внезапным появлением зудящих волдырей, похожих на ожоги от крапивы.

Она есть, но она под контролем. Я давно этот контроль не попускала, потому что когда я ничего не делаю, что-то мне не нравится,

– призналась Елена Кравец.

Актриса попробовала множество методов лечения, погружалась в психологию и анализировала факторы, влияющие на болезнь. Она определила, что обострения связаны с психологическим состоянием, хотя точную причину развития болезни до сих пор не знает.

Есть одно предположение – давление. Любое: давление на ладони на тренировке, психологическое, давление внешнее. Определенный вид давления, который я, условно говоря, проглатываю, а потом понимаю: "Зачем? Ты же могла сказать нет",

– объяснила знаменитость.

По словам Кравец, постоянная внутренняя война также провоцирует болезнь. "Только начинаются сомнения, нежелание встретиться со своей правдой, иногда очень неудобной, – вот там все начинается... Такой внутренний конфликт", – добавила она.

Когда я расслаблена, могу спланировать более-менее, когда внутри ощущение, что все ок – не в смысле, я все контролирую, а все так складывается, что можно жить – она уходит,

– подчеркнула Елена Кравец.

Она вспомнила один из последних случаев обострения болезни. Это произошло во время съемок нового комедийно-драматического сериала "Витя".

В день съемок я просыпаюсь, и не то что-то с глазами – они отечные, и кажется, что я вчера выпила не одну бутылку ромового напитка,

– вспомнила Кравец.

В то же время она отметила, что на фоне заболевания научилась уменьшать значимость мелких вещей и уже "притерлась" с крапивницей. Елена больше не воспринимает болезнь как врага.

Интервью с Еленой Кравец: смотрите видео онлайн

Кто такая Елена Кравец?