Чтобы подарить малышам счастье, звездные родители не жалеют никаких ресурсов. 24 Канал расскажет, кому из знаменитостей так повезло.

Екатерина Бужинская

У певицы есть дочь от первого брака. В 2014 году Екатерина вышла замуж за Димитара Стойчева. Артистка родила двойняшек – Дмитрия и Екатерину.

Известно, что старшая дочь живет в Германии, а меньшие дети проживают и учатся в Болгарии. Ранее звезда признавалась, что ей больно от того, что не может постоянно быть с детьми из-за концертной деятельности.

Я каждый день с ними общаюсь, но дети растут и мама нужна рядом. И мне это очень болит на самом деле. Мне хочется и на сцене быть, и жить своей личной жизнью. У меня за детей болит душа, потому что мне хочется видеть их чаще,

– рассказала Бужинская.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото из соцсетей

Из-за этого ей приходится жить на две страны: Украину и Болгарию. На Родине певица гастролирует, а во второй стране детьми занимается отец.

Елена Кравец

В 2002 году вышла замуж за Сергея Кравца. Уже в 2003 году родилась дочь Мария, а через 13 лет – двойняшки: мальчик Иван и девочка Катя.

Младшие дети Елены Кравец / Фото из инстаграма актрисы

После рождения младших брата и сестры, Мария быстро повзрослела. Звездная мама приняла решение, что девушка будет жить отдельно, потому что в квартире не было достаточно места на такое количество людей.

Камалия

Более 20 лет певица была замужем за пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром. Артистка ранее делилась трагической историей, которая ее постигла. Когда она была впервые беременна близнецами, то на позднем сроке произошел выкидыш.

Во время следующей беременности знаменитость постоянно волновалась, но придерживалась советов врача и все сложилось хорошо.

Я боялась радоваться. А мне врач сказал: "Вот живи так и ничего не бойся. Будет – значит будет, не будет – будешь пробовать еще". У Захура есть дети от первого брака и он говорил, что особо не хочет детей. А мне очень хотелось ребенка, хотелось реализоваться. Когда ходила беременной, то было до последнего страшно. Но я постоянно была на связи с врачами, все было под контролем,

– отметила исполнительница в интервью Славе Демину.

От так, у супругов родились девочки-близняшки – Арабелла и Мирабелла.

Камалия с дочерьми / Фото из инстаграма

Отметим, что дочери учатся и живут в Великобритании со своим отцом. Камалия рассказывала, что после окончания полномасштабного вторжения девушки вернутся домой.

Елизавета Глинская

Победительница и судья "МастерШеф" стала мамой 4 ноября 2024 года. У Лизы и ее мужа Максима родились двойняшки. Пара назвала дочерей Софией и Полиной.

Елизавета Глинская с дочерьми / Фото из инстаграма

О беременности и материнстве Лиза Глинская рассказала только через 2 месяца после родов. Как оказалось, это был очень непростой период. У женщины несколько раз было кровотечение.

Аркадий Войтюк

Финалист второго сезона "Х-Фактора" во второй раз женился в 2025 году. Его избранницей стала Наталья Гадайчук.

И еще в октябре 2024 года женщина родила любимому двойняшек – Софию и Соломию.

Аркадий Войтюк с семьей / Фото из инстаграма

Интересно, что на днях Анастасия Маркив – блогер-миллионерша, также стала мамой. Она родила мальчика во Львовском областном клиническом перинатальном центре.