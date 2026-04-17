Счастливой вестью Маркив поделилась на своей странице в инстаграме.

Анастасия Маркив родила сына вчера, 16 апреля, во Львовском областном клиническом перинатальном центре. Блогерша опубликовала фотографию, где мальчик лежит у нее на груди.

Пока Маркив не раскрыла подробности, в частности не рассказала, как назвала первенца. Также девушка закрыла лицо ребенка эмоджи в виде белого сердечка.

Анастасия Маркив впервые стала мамой / Фото из инстаграма блогерши

В комментариях под сообщением Анастасию поздравили Николас Карма, Ксения Мишина, Светлана Тарабарова, Оля Цибульская, а также подписчики.

Для справки! Анастасия Маркив – популярная тикток-блогерша, ее страница насчитывает более 2 миллионов подписчиков. Она снимает юмористические видео, также известна своими забавными песнями.

