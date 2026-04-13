Ращук поделился фотографией с бывшей женой и сыном в инстаграме.
Владимир Ращук и Виктория Билан сфотографировались с сыном и пасхальной корзиной на фоне церкви. Они держат 6-месячного Ярему на руках. Звезда сериала "Пограничники" позировал в военной форме.
Счастливой Пасхи,
– написал актер под фото.
Владимир Ращук с бывшей женой и сыном / Фото из инстаграма актера
Виктория Билан также опубликовала серию праздничных фотографий в инстаграме. Она отметила, что в этом году их с Ращуком сын впервые отпраздновал Пасху.
У него тоже была своя корзинка, хоть и маленькая, но такая же праздничная, как и у взрослых. Сегодня он впервые посвятил пасочку, впервые проживал этот светлый праздник вместе с нами, впервые был щедро омыт святой водичкой,
– рассказала Билан.
Актриса пожелала украинцам светлой Пасхи, любви, веры и мира Украине. Также Виктория поблагодарила украинских военных за то, что мы имеем возможность жить и праздновать.
Виктория Билан отпраздновала Пасху / Фото из инстаграма актрисы
Что известно об отношениях Владимира Ращука и Виктории Билан?
Владимир Ращук и Виктория Билан поженились в ноябре 2015 года, а в апреле 2022 года обвенчались.
В октябре 2025 года у супругов родился сын Ярема.
На днях в интервью Ращук сообщил, что разошелся с женой. Актер поделился, что в их отношениях начались трудности, когда Виктория была беременна.
Владимир также признался, что полюбил: "Кто-то говорит, что предатель, но вы походите в моих сапогах, поживите мою жизнь, а уже потом будете осуждать и рассказывать, как кому жить".
Актер подтвердил, что сейчас находится в других отношениях.
В то же время Билан обвинила бывшего мужа во лжи и пообещала рассказать правду.