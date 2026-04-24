Подробностями Луценко поделился в интервью РБК-Украина LIFE.
Пенсия у меня наполовину усохла. Инфляция. Я в 2014 году шел на пенсию – очень у меня неплохая пенсия была. Ближе к максимуму, примерно 25 – 26 тысяч гривен. Это такое дело. Это объективно. У всех так. Это состояние нашей экономики. Особенно сейчас, когда война, но постоянно платят, даже индексацию делают – это не так просто,
– рассказал Николай Луценко.
Ведущий отметил, что имеет финансовую подушку безопасности. По словам Луценко, в его возрасте это обязательно.
Интервью с Николаем Луценко: смотрите видео онлайн
Луценко также рассказал, чем занимается на пенсии. Ведущий решил вернуться к работе, любит ходить за покупками, гулять, ездит на дачу, где есть огород и теплица.
Напомним! В июне 2025 года в интервью Алине Доротюк Николай Луценко признался, что размер его пенсию составляет примерно 23 тысячи гривен.
Кто такой Николай Луценко?
Николай Луценко наиболее известен как ведущий "Миколиної погоди", которая после длительной паузы вернулась на экраны в прошлом году.
Программа выходит в "Утром в большом городе" на телеканале ICTV2.
Он также был лицом бывшего мобильного оператора "Экотел". Его персонажа звали Николай Мобиленко.
Луценко снялся в украинском рождественском мюзикле "Жил пес Сирко", который вышел на MEGOGO 24 декабря 2025 года. Режиссером проекта стал стендап-комик Василий Байдак.