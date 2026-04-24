Подробицями Луценко поділився в інтерв'ю РБК-Україна LIFE.
Пенсія у мене наполовину всохла. Інфляція. Я у 2014 році йшов на пенсію – дуже у мене непогана пенсія була. Ближче до максимуму, приблизно 25 – 26 тисяч гривень. Це таке діло. Це об'єктивно. У всіх так. Це стан нашої економіки. Особливо зараз, коли війна, але постійно платять, навіть індексацію роблять – це не так просто,
– розповів Микола Луценко.
Ведучий зазначив, що має фінансову подушку безпеки. За словами Луценка, у його віці це обов'язково.
Луценко також розповів, чи займається на пенсії. Ведучий вирішив повернутися до роботи, любить ходити на закупи, гуляти, їздить на дачу, де є город і теплиця.
Нагадаємо! У червні 2025 року в інтерв'ю Аліні Доротюк Микола Луценко зізнався, що розмір його пенсію складає приблизно 23 тисячі гривень.
Хто такий Микола Луценко?
Микола Луценко найбільш відомий як ведучий "Миколиної погоди", яка після тривалої паузи повернулась на екрани торік.
Програма виходить в "Ранку у великому місті" на телеканалі ICTV2.
Він також був обличчям колишнього мобільного оператора "Екотел". Його персонажа звали Микола Мобіленко.
Луценко знявся в українському різдвяному мюзиклі "Жив пес Сірко", який вийшов на MEGOGO 24 грудня 2025 року. Режисером проєкту став стендап-комік Василь Байдак.