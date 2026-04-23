Подробицями Соломка інтерв'ю Славі Дьоміну.
Слава Соломка розповів, що відповідний діагноз йому поставили близько 10 років тому. Ведучий дізнався про новоутворення у мозку, коли йому зробили МРТ, – у чоловіка стався напад судом.
Водночас Соломка зізнався, що спокійно поставився до діагнозу.
Значить треба це лікуватися. Це проблема, яку треба вирішити,
– сказав він.
Ведучий зазначив, що не знає причини виникнення новоутворення у мозку, вони можуть бути різними. Коли Слава Дьомін запитав, які у нього були симптоми, Соломка відповів – напади епілепсії.
Воно не збільшується – це найголовніше,
– підсумував ведучий.
Зазначимо, кілька місяців тому в інтерв'ю Мирославі Мандзюк Слава Соломка розповів, що зокрема через діагноз новоутворення у мозку його визнали непридатним до військової служби.
У мене є кілька захворювань, які мене роблять непридатним до військового обліку. Я кожен день приймаю відповідні препарати, без яких я не можу жити. І ці препарати мені, відповідно до медичних протоколів і правил, держава видає безплатно,
– пояснив ведучий.
Яку хворобу мав Михайло Клименко?
Нещодавно в інтерв'ю Маші Єфросиніній вдова Михайла Клименка, Олександра Норова, розповіла, що у 2012 році йому діагностували розсіяний склероз.
Це стало однією із причин того, що лідер гурту ADAM захворів на туберкульозний менінгіт. Він поширився по всьому головному мозку. Співак впав у кому
7 грудня 2025 року Клименко помер. З ним попрощалися 9 грудня у Національній філармонії України. Михайла поховали у селі Луб'янка на Київщині.