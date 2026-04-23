Подробностями Соломка интервью Славе Демину.

Слава Соломка рассказал, что соответствующий диагноз ему поставили около 10 лет назад. Ведущий узнал о новообразовании в мозге, когда ему сделали МРТ, – у мужчины случился приступ судорог.

В то же время Соломка признался, что спокойно отнесся к диагнозу.

Значит надо это лечиться. Это проблема, которую надо решить,

– сказал он.

Ведущий отметил, что не знает причины возникновения новообразования в мозге, они могут быть разными. Когда Слава Демин спросил, какие у него были симптомы, Соломка ответил – приступы эпилепсии.

Оно не увеличивается – это самое главное,

– подытожил ведущий.

Отметим, несколько месяцев назад в интервью Мирославе Мандзюк Слава Соломка рассказал, что в частности из-за диагноза новообразования в мозге его признали непригодным к военной службе.

У меня есть несколько заболеваний, которые меня делают непригодным к военному учету. Я каждый день принимаю соответствующие препараты, без которых я не могу жить. И эти препараты мне, в соответствии с медицинскими протоколами и правилами, государство выдает бесплатно,

– объяснил ведущий.

