Сейчас девушка живет в Италии. Об этом шоумен сообщил в комментарии программе "Ближе к звездам" на ТЕТ. Также он поделился, как дочь привыкает к самостоятельной жизни.

Она закончила здесь (в Украине, – 24 Канал), скажем так, заочно первый курс и потом уже поехала, когда исполнилось 18 лет, дальше учиться,

– рассказал Кошевой.

Кстати, в инстаграме Варвара иногда публикует контент из-за границы.

Ранее артист отмечал, что не навязывает детям свой выбор и позволяет им самостоятельно выбирать профессию. Варвара решила изучать менеджмент и режиссуру в сфере шоу-бизнеса.

По словам шоумена, адаптация к жизни за границей дается дочери непросто.

Приходится все самой делать. Тут же мама, бабушка, все холили-лелеяли, но сейчас... Я говорил: "Такая взрослая жизнь, Варвара, придется самой". Скучаем мы,

– добавил Евгений.

Где учатся дети других украинских звезд?

Старшая дочь Владимира и Елены Зеленских, Александра, успешно сдала НМТ и поступила на юридический факультет.

21-летняя дочь телеведущего Александра Педана, Валерия, учится в Украинском католическом университете во Львове. Она выбрала специальность "социология" и в этом году завершает бакалавриат.

Сын певицы Тины Кароль, Вениамин, получает образование в Великобритании. В этом году ему исполнится 18 лет. В старших классах Вениамин выбрал направления политологии, экономики и бизнеса.

Дочь телеведущей Маши Ефросининой, Нана, еще до начала полномасштабной войны поступила в университет в Амстердаме. В 2022 году она официально получила подтверждение о зачислении, а осенью того же года поехала на учебу. Девушка выбрала специальность политология.