Ращук поділився фотографією з колишньою дружиною та сином в інстаграмі.

Володимир Ращук та Вікторія Білан сфотографувалися з сином та великоднім кошиком на фоні церкви. Вони тримають 6-місячного Ярему на руках. Зірка серіалу "Прикордонники" позував у військовій формі.

Щасливого Великодня,

– написав актор під фото.

Володимир Ращук з колишньою дружиною і сином / Фото з інстаграму актора

Вікторія Білан також опублікувала серію святкових світлин в інстаграмі. Вона зазначила, що цьогоріч їхній з Ращуком син уперше відсвяткував Великдень.

У нього теж був свій кошичок, хоч і маленький, але такий же святковий, як і в дорослих. Сьогодні він вперше посвятив пасочку, вперше проживав це світле свято разом з нами, вперше був щедро омитий святою водичкою,

– розповіла Білан.

Акторка побажала українцям світлого Великодня, любові, віри та миру Україні. Також Вікторія подякувала українським військовим за те, що ми маємо можливість жити й святкувати.

Вікторія Білан відсвяткувала Великдень / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про стосунки Володимира Ращука та Вікторії Білан?