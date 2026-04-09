Володимир Ращук зізнався, що не любить публічно говорити про особисте життя. Але тривалий час про їхню пару ходили різні чутки, тому краще повідомити правду. Подробицями актор та військовий поділився на каналі "КіноUA".

Ращук повідомив, що розійшовся з дружиною. Актор припускає, що це пов'язано з тим, що в нього змінилися цінності та бачення того, яким має бути його життя.

Ми прийняли рішення розійтися, ми не разом, але в нас є син. І це найголовніше. Вважаю, що це як підсумок наших стосунків, найголовніший показник. А те, що люди розходяться, – так буває. Я хочу одного: щоб усі були щасливі – і Віка, і я. Ми на це заслуговуємо,

– розповів Володимир Ращук.

Воїн зізнався, що складнощі у стосунках з дружиною розпочалися у період, коли вона була вагітною.

"Я покохав. Хтось каже, що зрадник, але ви походіть у моїх чоботях, поживіть моє життя, а вже потім будете засуджувати й розповідати, як кому жити", – вперше розповів Ращук.

Актор підтвердив, що зараз перебуває в інших стосунках. Однак увесь вільний час намагається приділяти синові. Для нього це найголовніше.

Як заяву колишнього прокоментувала Вікторія Білан-Ращук?

Вікторія Білан-Ращук відреагувала на інтерв'ю колишнього чоловіка. Вона опублікувала кадр з подкасту у своєму інстаграмі й назвала обманом слова Ращука щодо особистого життя.

Ну що ж, судячи з абсолютної брехні про особисте життя, мабуть, настав час розказати правду! Я довго мовчала. Дякую за зелене світло,

– написала акторка.



Вікторія Білан-Ращук про заяву Володимира / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Володимира та Вікторії Ращуків?