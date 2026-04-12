Рідкісними сімейними фотографіями Притула поділився на своїй сторінці в інстаграмі.
Сергій Притула сфотографувався на фоні церкви з дружиною Катериною, їхніми спільними дітьми – Соломією, Стефанією та Марком, а також з сином від першого шлюбу Дмитром.
Волонтер тримав на руках молодшого сина, а його дружина – великодній кошик.
Христос Воскрес!,
– написав Притула під фото.
Сергій Притула з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму волонтера
У сториз Притула поділився світлиною, на якій тримає молодшу доньку Стефанію на плечах, а також фотографією, де старша дочка Соломія позує на фоні церкви й великодніх яєць.
Сергій Притула зі Стефанією / Фото з інстаграму волонтера
Старша донька Сергія Притули – Соломія / Фото з інстаграму волонтера
У Threads засновник благодійного фонду опублікував сімейне селфі.
Христос Воскрес! Смачної пасочки, панство! Світлого Великодня!,
– звернувся він до підписників.
Сергій Притула із сім'єю / Фото з Threads волонтера
Що відомо про особисте життя Сергія Притули?
Сергій Притула одружувався двічі. З першою дружиною, Юлією Андрійчук, він перебував у шлюбі з 2007 до 2013 років. Колишнє подружжя має спільного сина Дмитра.
У 2015 році Притула одружився з Катериною Сопельник. Через два роки у них народилася донька Соломія, а у 2021 році на світ з'явилася Стефанія.
На початку серпня 2025 року волонтер став батьком учетверте. У Сергія та Катерини народився син Марко.