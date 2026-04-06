Притула опублікував фотографії з дітьми на своїй сторінці в інстаграмі. Сім'я відпочила у парку.

Сергій Притула зробив селфі з сином і доньками. Волонтер також сфотографував дітей, коли вони проводили час на дитячому майданчику, і коли Стефанія та Соломія каталися на роликах.

Поки найменший чілить, старші трохи бавлять одне одного,
– написав Притула від фото.

Сергій Притула з сином і донькамиСергій Притула з дітьми / Фото з інстаграму волонтера

Діти Сергія ПритулиДоньки та син Сергія Притули / Фото з інстаграму волонтера

Доньки й син Сергія ПритулиДмитро, Соломія та Стефанія / Фото з інстаграму Сергія Притули

Реакція мережі

  • "Які ж вони класні"
  • "Дуже класні фотографії. Діти щасливі, чого ще треба?
  • "А менша на вас так схожа, капець. Гарнюня!"
  • "Який Дмитро вже дядько"

Коментарі під фото Сергія Притули з дітьми / Скриншоти з інстаграму

До речі, Сергій Притула також поділився фотографіями з дітьми у Threads, але додав інший, іронічний, підпис. Волонтер підколов людей, які думають, що він із сім'єю живе у США.

Яскрава весна 2026 в Едмонтоні, провінція Альберта, Канада. Найменший чілить удома. У Торонто,
– написав він.

Переглянути в Threads

Що відомо про особисте життя Сергія Притули?

  • Перша дружина Сергія Притула – Юлія Андрійчук. Вони перебували у шлюбі протягом 2007 – 2013 років. Колишнє подружжя виховує 17-річного сина Дмитра.

  • У 2015 році волонтер одружився з Катериною Сопельник. У 2017 році у них народилася донька Соломія, а у 2021 році на світ з'явилася Стефанія.

  • На початку серпні 2025 року Притула повідомив, що вчетверте став батьком. Вагітність дружини він приховував. У Сергія та Катерини народився син Марко.