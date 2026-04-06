Притула опублікував фотографії з дітьми на своїй сторінці в інстаграмі. Сім'я відпочила у парку.
Сергій Притула зробив селфі з сином і доньками. Волонтер також сфотографував дітей, коли вони проводили час на дитячому майданчику, і коли Стефанія та Соломія каталися на роликах.
Поки найменший чілить, старші трохи бавлять одне одного,
– написав Притула від фото.
Сергій Притула з дітьми / Фото з інстаграму волонтера
Доньки та син Сергія Притули / Фото з інстаграму волонтера
Дмитро, Соломія та Стефанія / Фото з інстаграму Сергія Притули
Реакція мережі
- "Які ж вони класні"
- "Дуже класні фотографії. Діти щасливі, чого ще треба?
- "А менша на вас так схожа, капець. Гарнюня!"
- "Який Дмитро вже дядько"
Коментарі під фото Сергія Притули з дітьми / Скриншоти з інстаграму
До речі, Сергій Притула також поділився фотографіями з дітьми у Threads, але додав інший, іронічний, підпис. Волонтер підколов людей, які думають, що він із сім'єю живе у США.
Яскрава весна 2026 в Едмонтоні, провінція Альберта, Канада. Найменший чілить удома. У Торонто,
– написав він.
Що відомо про особисте життя Сергія Притули?
Перша дружина Сергія Притула – Юлія Андрійчук. Вони перебували у шлюбі протягом 2007 – 2013 років. Колишнє подружжя виховує 17-річного сина Дмитра.
У 2015 році волонтер одружився з Катериною Сопельник. У 2017 році у них народилася донька Соломія, а у 2021 році на світ з'явилася Стефанія.
На початку серпні 2025 року Притула повідомив, що вчетверте став батьком. Вагітність дружини він приховував. У Сергія та Катерини народився син Марко.