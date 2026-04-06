Притула опублікував фотографії з дітьми на своїй сторінці в інстаграмі. Сім'я відпочила у парку.

Сергій Притула зробив селфі з сином і доньками. Волонтер також сфотографував дітей, коли вони проводили час на дитячому майданчику, і коли Стефанія та Соломія каталися на роликах.

Поки найменший чілить, старші трохи бавлять одне одного,

– написав Притула від фото.

Сергій Притула з дітьми / Фото з інстаграму волонтера

Доньки та син Сергія Притули / Фото з інстаграму волонтера

Дмитро, Соломія та Стефанія / Фото з інстаграму Сергія Притули

Реакція мережі

"Які ж вони класні"

"Дуже класні фотографії. Діти щасливі, чого ще треба?

"А менша на вас так схожа, капець. Гарнюня!"

"Який Дмитро вже дядько"

Коментарі під фото Сергія Притули з дітьми / Скриншоти з інстаграму

До речі, Сергій Притула також поділився фотографіями з дітьми у Threads, але додав інший, іронічний, підпис. Волонтер підколов людей, які думають, що він із сім'єю живе у США.

Яскрава весна 2026 в Едмонтоні, провінція Альберта, Канада. Найменший чілить удома. У Торонто,

– написав він.

