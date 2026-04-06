Притула опубликовал фотографии с детьми на своей странице в инстаграме. Семья отдохнула в парке.

Сергей Притула сделал селфи с сыном и дочерьми. Волонтер также сфотографировал детей, когда они проводили время на детской площадке, и когда Стефания и Соломия катались на роликах.

Пока самый маленький чилит, старшие немного забавляют друг друга,
– написал Притула от фото.

Сергей Притула с сыном и дочкамиСергей Притула с детьми / Фото из инстаграма волонтера

Дети Сергея ПритулыДочери и сын Сергея Притулы / Фото из инстаграма волонтера

Дочери и сын Сергея ПритулыДмитрий, Соломия и Стефания / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Реакция сети

  • "Какие же они классные"
  • "Очень классные фотографии. Дети счастливы, чего еще надо?
  • "А младшая на вас так похожа, капец. Хорошенькая!"
  • "Какой Дмитрий уже дядя"

Комментарии под фото Сергея Притулы с детьми / Скриншоты из инстаграма

Кстати, Сергей Притула также поделился фотографиями с детьми в Threads, но добавил другую, ироничную, подпись. Волонтер подколол людей, которые думают, что он с семьей живет в США.

Яркая весна 2026 в Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада. Самый маленький чилит дома. В Торонто,
– написал он.

Что известно о личной жизни Сергея Притулы?

  • Первая жена Сергея Притула – Юлия Андрийчук. Они состояли в браке в течение 2007 – 2013 годов. Бывшие супруги воспитывают 17-летнего сына Дмитрия.

  • В 2015 году волонтер женился на Екатерине Сопельник. В 2017 году у них родилась дочь Соломия, а в 2021 году на свет появилась Стефания.

  • В начале августе 2025 года Притула сообщил, что в четвертый раз стал отцом. Беременность жены он скрывал. У Сергея и Екатерины родился сын Марко.