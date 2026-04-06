Украина нуждается в пересмотре или даже создании стратегии ведения войны, особенно на пятом году полномасштабного вторжения. В частности, волонтеры предлагают проводить закупки для нужд воинских частей через благотворительные фонды, что ускорило бы значительное количество процессов.

В интервью 24 Каналу засновник БФ Сергія Притули, громадський діяч, волонтер Сергій Притула поделился своим видением решения различных проблем, которые возникают и будут возникать перед украинским государством и обществом.

Они касаются не только фронта, но и вопросов украинцев за рубежом, их возвращения на родину, проблем в образовании, влияния российского контента на молодежь. А также Притула приоткрыл детали своего напряженного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кем сейчас позиционирует себя Сергей Притула?

Вы сейчас себя позиционируете прежде всего как волонтер, общественный деятель, или возможный политик, который готовится к реваншу?

Я сейчас позиционирую себя так, как это актуально в моей жизни. Если я работал на телевидении ведущим и параллельно занимался волонтерской деятельностью, то, видимо, был телеведущим и волонтером. Если сейчас у меня есть фонд, который я основал, и свою работу я делаю бесплатно, как и последние 14 лет, то, видимо, корректнее позиционироваться как основатель благотворительного фонда и волонтер.

Ваше имя – это бренд, но во время войны это вам больше помогает или наоборот мешает, в частности для помощи армии?

В прошлом месяце мы пересекли отметку 12 миллиардов гривен аккумулированных средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Мое имя, очевидно, помогает. Поэтому это действительно работает и достаточно существенно. Я имею большое счастье, что в какой-то момент жизни, с 2014 года, мне удалось правильно капитализировать свою фамилию, имя и публичную узнаваемость в возможность делать хорошие дела и для военных, и для гражданских.

Какие проблемы закупок для ВСУ через благотворительные фонды?

Как продвигается идея закупок через благотворительные фонды для нужд воинских частей?

Если говорить о той инициативе, то она касалась в меньшей степени учебных центров, а в большей степени воинских частей в целом, хотя учебные центры тоже являются воинскими частями. Есть большая проблема в контексте операционной способности воинских частей, в частности в контексте закупок. Есть проблемы с закупкой важных вещей, например связь, рации, Starlink, транспорт, в конце концов, за рубежом.

И в этом контексте есть инициатива группы фондов углубить взаимоотношения с военными и стать, как мы это называем, закупочными агентами с нулевой маржой. Вопрос движется. В нем появляется чуть больше участников, которые помогают понять, как продвигать эту нормативку.

Важно! В Министерстве Обороны ранее рассказали об автоматизированной системе закупки дронов. Она призвана минимизировать коррупционные риски и улучшить качество беспилотников.

Поэтапность выглядела так: мы получили эту боль от военных, провели интервью с десятками воинских частей, с командирами, с закупщиками, поняли проблематику, нарисовали дорожную карту, как это можно попробовать решить, и вышли на диалог с Верховной Радой. Долгое время мы объясняли и убеждали, почему это важно.

В конце концов получили поддержку. Со стороны парламента выделили людей, с которыми мы вступили в диалог. Затем я подсветил эту историю президенту. Далее президент попросил коммуницировать с премьер-министром, она тоже выделила своих людей. Совместными усилиями мы подошли к одной проблеме, которую самостоятельно пока решить не можем.

Присоединить еще структуру BRDO, которая, собственно, занимается прописыванием нормативки, законов и так далее. Завтра у меня встреча с Алексеем, который руководит этой организацией. Прошло уже три недели с предыдущей встречи, за это время они подтянули еще специалистов, и завтра должны показать дорожную карту, как это может двигаться.

Проблематику, которая возникла, я озвучить не могу, но вещь серьезная. Просто в Украине подобного еще никогда не делали. Мировой практики чего-то подобного я тоже не припоминаю. Поэтому мы где-то снова, украинцы, будем пионерами. В идеале Министерство обороны Украины должно было бы закрывать все вопросы военных без привлечения сторонней экспертизы.

Но это тотальная война, и здесь нечего криво смотреть на МО, потому что даже при поддержке наших партнеров мы не все вытягиваем. Поэтому привлечение тыла, благотворительных фондов, волонтерских инициатив – это абсолютно правильное решение во время войны. Военные не могут проводить внешнеэкономическую деятельность. Простым языком, они не могут купить себе что-то за границей.

Фонды могут. И пока военные не могут купить что-то за границей, они ждут, пока это заедет в Украину, пока это завезут коммерческие структуры, например, и уже тогда покупают у них. Но это совсем другая цена.

Поэтому наша цель как структур, которые могут что-то купить за границей и завезти это в Украину с нулевой растаможкой, потому что мы завозим благотворительную помощь, – ставить эту благотворительную помощь на баланс воинских частей без всякой маржи. Философия проста: за те же деньги мы купим больше. В этом весь смысл.

О чем Притула говорил с Зеленским?

О чем еще говорили с президентом?

Ненормативная лексика в обсуждении этого вопроса не употреблялась. Она употреблялась в целом в контексте определенных разговоров о состоянии дел внутри страны и извне. Потому что не все гладко, мягко говоря. Разговоры происходили после миндичгейта и после определенных событий, связанных с тем, что некоторых политических лидеров страны ловили с несчастными сорока тысячами, как говорил один заключенный олигарх, "жалкими сорока тысячами".

Вы понимаете, какое у людей восприятие денежной массы, если колоссальная сумма в сорок тысяч долларов называется жалкой кучкой. Но тем не менее. Было несколько магистральных тем для разговора. Это был разговор по накипевшему, потому что я вернулся из командировки в США и Канаду. Было очень много встреч с украинскими общинами.

Мы провели десять встреч, и было о чем поговорить с точки зрения боли украинцев за пределами Украины. Но я уже убедился, рассказывая об этом в некоторых интервью, что мы сейчас имеем колоссальную проблему. Потому что когда ты говоришь о проблемах украинцев за рубежом, украинцы, которые сейчас в Украине, сразу говорят: а о наших проблемах ты не хочешь поговорить?

Чего же не хочу, так и говорю. Но там тоже украинцы. Я понимаю мнение части населения, что это люди, которые живут свою лучшую жизнь, они выехали за границу, они не страдают, им не больно, им на голову не падают "Шахеды". Можно и так смотреть на положение вещей. Но когда я понимаю, что есть какая-то мама, которая уехала с детьми, и ей на голову не падают "Шахеды", то, извините, я рад за нее.

Мне жаль своих детей, которые сидят со мной в подвале во время воздушной тревоги. Последние недели регулярно была история, когда из-за этих МиГ-31 дети сидели по 4 – 5 часов в школьном бомбоубежище. Нет ничего такого, что может так раздирать сердце, как когда ты приходишь забирать детей и видишь, что в бомбоубежище детки празднуют день рождения.

Россияне должны страдать, потому что они нанесли очень много боли и изменили жизнь наших детей до уровня, когда ужас, дискомфорт и несправедливые страдания стали нормой. Так не должно быть. И я верю в то, что Бог все вернет сторицей.

Как вернуть украинцев из-за границы?

Говорили ли с президентом о возвращении украинцев из-за границы?

Мы говорили о том, что формулы возвращения сейчас нет. Я озвучил это господину президенту. За последние 4 года я не видел вменяемой государственной политики по возвращению украинцев. А шагов, которые отталкивали украинцев от возвращения, я видел достаточно. Поэтому, извините, кто накосячил, тот пусть и фиксит. Вижу ли я, что это начали фиксить?

Нет. И не уверен, что будут. У меня такое впечатление, что даже на уровне правительства нет людей, способных прописать эту дорожную карту.

У нас было, простите, аж целое Минединства, которое возглавлял Чернышов.

И что? Это было посмешище, с которого прежде всего смеялись люди, которые должны были быть целевой аудиторией этой работы. Да, украинцы за рубежом с этого смеялись, потому что никто не понял, что это вообще было. Очень много нареканий со стороны украинцев за рубежом относительно работы наших посольств и консульств. Но я лично, как человек, который бывает в посольствах и консульствах, говорил бы немного снизить градус.

Потому что, во-первых, это люди, которые не придумывают, а выполняют. Во-вторых, их просто мало. Я приехал в Берлин, кажется, это был ноябрь 2022-го или, возможно, 2023-го, не хочу ошибиться. Это было уже после того, как Макеев сменил Мельника.

Я пришел в посольство, потому что когда приезжаю в какую-то страну, то у меня есть не только дела по линии волонтерства и благотворительного фонда, но и адвокационная миссия, встречи с депутатами различных парламентов, с МИД, с военными. Я пришел в посольство и согласовываю адженду. Я сторонник того, что называется One Voice Policy.

Мне очень нравится, когда люди из Украины, которые приезжают куда-то, независимо от того, какую группу они представляют – политики, военные, гражданское общество, антикоррупционеры – говорят в унисон. Я пришел в посольство, и в этот момент там заканчивалось совещание. Выходят очень уставшие люди. Увидели меня, поздоровались, сфотографировались.

Я спрашиваю: что вы такие, как с креста сняты? А они говорят: у нас, кажется, шесть консулов на всю Германию, а за очень короткое время появился миллион украинских беженцев. И каждый приходит с какими-то запросами, каждый нуждается в какой-то помощи, а физически это все обработать крайне трудно. Поэтому есть очень много недоразумений, очень много неприятия чужой боли.

И, к сожалению, нет людей, которые бы сели и все это разгребли и расписали.

И это получается претензия и к самой стране, что к тебе относится так твоя страна?

Каждый может трактовать это как хочет. Но, извините, говорить, что во всем виновата страна, это немного нехорошо. Потому что страна у нас замечательная и никому больно не делает. Если кто-то кому-то делает больно, то это всегда имеет фамилию, имя, отчество и должность. Поэтому давайте не шеймить и не позорить страну, а говорить о конкретных людях, которые где-то что-то не смогли.

Нужно ли возвращать украинцев из-за границы?

Я большой сторонник того, что за каждого украинца за рубежом надо бороться со всей силы, чтобы этот человек вернулся в Украину. Особенно, когда речь идет о молодежи.

Что для этого нужно?

Работа, безопасность, перспектива. Это три кита, на которых можно разворачивать любую политику возвращения украинцев. Но с учетом того, что какие-то плюшки, которые мы готовы дать нашим гражданам, проведшим время войны за пределами Украины, не должны раздражать тех, кто всю эту войну провел здесь, страдая, жертвуя, недополучая и теряя.

Это очень сложная архитектура дальнейшего сшивания одних с другими. И без участия государства в этом процессе не обойтись. Это не та история, когда сядут несколько благотворительных фондов, несколько общественных организаций, несколько грантовых структур, выделят под это средства и дружно сошьют несколько миллионов людей за рубежом, помогут им вернуться, а все сделают вид, будто ничего не произошло.

Это очень сложно, но это надо делать. Мои слова иногда хотят вырвать из контекста, перекрутить или приписать мне какую-то инициативу, но это не я говорю. Я лишь ретранслирую то, что слышу от бизнеса.

А от бизнеса я слышу, что уже не дожидаясь завершения войны, не дожидаясь правительственных программ и не дожидаясь создания государственных рекрутинговых центров за пределами страны, бизнес, например строительный, уже завозит трудовых мигрантов из Индии. Я знаю предприятие легкой промышленности, которое завезло девушек из Филиппин, чтобы шить одежду.

И это процесс, который сейчас не координируется государством, и это плохо. Потому что должна быть государственная миграционная политика, в которой будет учтено очень много нюансов – от религиозных до культурных.

Как Притула относится к разрешению на выезд молодежи и влияние на них российского контента?

У нас получилось наоборот. Мы часть молодежи отпустили за границу.

Мы можем с вами по-разному трактовать эту историю. Я не был сторонником такой инициативы, которая шла от президента и правительства. Знаю, почему это было сделано. Но сейчас мы это не обсуждаем. Реальный сектор экономики потерял определенное количество молодых мужчин, которые выехали из страны. Особенно это ощущается в сервисе.

Гостинично-ресторанный бизнес; различное производство. Мужчины 40+ ушли воевать. Им на замену бизнес привел молодых ребят. На них выделили время, деньги, здоровье и в конце концов научили; они получали работу, платили налоги. В результате этой инициативы определенная часть молодых мужчин сейчас за пределами страны.

Я был сторонником того, чтобы объяснять молодежи этого возрастного сегмента, что страна просит вас быть внутри не для войны, а именно для экономики и работы. Этого никто не делал. Однако, я регулярно встречаюсь со студентами, общаюсь с молодежью в разных уголках Украины.

Недавно была встреча во Львове со слушателями Украинской академии лидерства и в Тернополе со студентами Педагогического университета. Я спросил у них, что они думают об этой инициативе. Ведь мое, ваше или мнение чиновника, депутата или бизнесмена – это одно дело. Это их жизнь. Поэтому я спросил, что они по этому поводу думают.

Обратите внимание! В августе 2025 года правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет, если они не занимают государственные должности. Для выезда нужен был только загранпаспорт и военно-учетный документ.

Молодежь по-своему трактует эту инициативу. Они трактуют ее как возможность. Буквально, 1 – 2 человека поставили под сомнение правильность этого решения. Другие сказали, если эти люди могут выехать за границу, получить там лучшие практики и вернуться в Украину, то это круто. Дискуссионным остается вопрос, сколько их вернется и с какими практиками.

Но я ретранслирую то, что слышу от молодежи. Потому что ее, к сожалению, в стране редко кто хочет слышать. На молодежь не обращают внимание. А игнорирование молодежи приводит к определенным последствиям, которые я озвучу. Вы ужаснетесь от того, что услышите. Потому что с 2024 по 2025 год в динамике количество молодых людей, которые считают неправильной инициативу по полному запрету российского культурного контента в украинском инфопространстве выросло с 8% до 21%.

Говорят, что не надо запрещать. В возрастной группе 14 – 19 лет количество тех, кто поддерживал запрет, за год упало вдвое. Это проблема, которая вылезет нам боком лет через 15. Потому что что такое российский культурный контент? Будут говорить "какая разница". Пойдет нормализация и гуманизация россиян, которые достучатся до молодого сердечка своими нарративами через песню, стендап-комедию, красивый клип.

И все это является нашей общей недоработкой. Я очень из-за этого переживаю. У меня детям 17, 8, 4 и еще сыну и года нет. Со старшим сыном все окей, у него нет желания копаться в российском контенте. А вот дочери, пока они растут, я должен их научить, чего не стоит касаться в этой жизни. Почему мы говорим детям не совать пальцы в розетку?

Потому что это убьет. И сейчас такое время, когда Россия нас убивает. Соответственно все российское нужно кенселить. Нельзя дать этому прорасти, потому что рано или поздно это будет убивать. И я, как отец, должен это привить. Это должна быть базовая "прошивка" ребенка в Украине. Избегай российского, отталкивай российское, помоги кому-то избегать российского и поддерживай запрет к российскому. Это твой путь к выживанию.

Разговаривал ли сын Притулы на русском в школе?

А друзья, знакомые ваших детей переходят на русский или общаются на русском? У меня сын ходит в первый класс. Сколько бы я не говорила, что папа – военный, а Россия пришла нас убивать. Но когда другие дети в классе общаются на русском, то все остальные начинают переходить. Сколько бы я не говорила, не знаю, что еще нужно сделать. Вопрос к родителям, к школе, к учителям? Это нужно комплексно этим заниматься?

Только комплексно. Отдельно оно не работает.

Надо ли запретить русский для общения в школах? Об этом нардеп Наталья Пипа говорила.

Мы общались с Натальей по этой инициативе. Если мы хотим кому-то что-то запретить, то исследуем среду. Мне понятна ваша боль. Когда моему сыну было 10 - 12 лет, то я заметил, что он переписывается в чатах на русском. Хотя у нас полностью украиноязычная семья. Для меня это было дико. Сын Притулы.

И тут вдруг что-то российское. Тогда был долгий путь запретов, штрафов, санкций. Я очень ссорился с малым. В прошлом году я сел с ним разговаривать. Напомнил, как у нас были проблемные времена с русским языком и так далее. Попросил показать, какой контент они потребляют; каких блогеров смотрят, чтобы понять процентное соотношение между украинским, английским и русским.

Сын ответил, что понимает, к чему я веду, но проблема намного проще. Право большинства. Когда у него из 18 детей в классе на украинском общались только двое, то они чувствовали себя дискомфортно. И это еще их не булили. Я ужаснулся тогда, когда услышал, что за украинский язык в школе могут еще и буллить. Это где-то моя вина, что не взрастил своевременную языковую устойчивость.

И сын поддавался большинству. Относительно моих дочерей этот вопрос вообще не стоит. Им безразлично, кто рядом общается на русском. Они на него не переходят. Моя младшая дочь не понимает русского. Мы дожили наконец до того момента, когда ты не смотришь русский мультик не только из-за того, что это гадость. Но и из-за того, что дети его не понимают.

Английский? Украинский? Пожалуйста. Говорить, что украинские дети потребляют российский контент, потому что нет качественного украинского? Нет. Очень много украинского качественного контента. Я исследую различные ютубы, тик токи и другие соцсети. Есть много чего нашего, что стоит смотреть. Запрет русского языка в школе? Где-то внутри я за.

Обратите внимание! Наталья Пипа в интервью 24 Каналу рассказывала о своей инициативе общения только на украинском языке в учебных заведениях в рамках образовательного процесса. Оно включает не только занятия, но и перерывы и другие активности.

Знаю, почему это не произойдет. Потому что знаете, как это будет выглядеть? Придет указание из Минобразования. Не знаю, как там сейчас. Но когда-то была структура Райвно. Она спустит указание на дирекцию школ. Директор школы, которая сама время от времени на перемене "нармальна себе балакает", вызывает учительницу украинского языка и говорит: "Берешь повязку "дружинница" и кричишь на всех, кто разговаривает на русском".

Эта учительница, на которую возложат такие обязанности, оно ей надо? Она другими делами должна заниматься. Так еще и ссориться с родителями. Потому что, как только ты что-то запрещаешь детям в школе, то сразу приходит вдохновенная мама, и начинается. Мне порой рассказывают, как сейчас родители относятся к учителям. Мне делается аж страшно.

Цыпятка в школу отдали. И дальше, как говорят некоторые родители: "Почему вы предоставляете плохой сервис?". Мы платим налоги; вам платят зарплату, на которую вы согласились, поэтому вы должны качественно учить детей. А в Украине сейчас глобальная образовательная катастрофа, последствия которой мы уже начали чувствовать. Украинский бизнес, нанимая людей молодого возраста на работу, фактически берет высокооплачиваемых низкоквалифицированных работников.

Потому что два года обучения онлайн из-за Covid-19, четыре года полномасштабного вторжения. Это немножко не то качество обучения, когда все идет через экран, а не офлайн. Многие педагоги уехали. Очень много случаев, когда один учитель ведет несколько предметов и так далее. Все это может привести к непоправимым вещам. Я сейчас проговариваю ту боль, с которой живу в последнее время и которую пытаюсь донести на самые высокие уровни.

Демография и образование – это две очень взаимосвязанные вещи, которые будут влиять на будущее страны. Не успех россиян на поле боя, потому что даже несмотря на временно оккупированные территории, глобально это не успех. Они атаковали Украину, когда наибольшей количественно категорией мужского населения были мужчины от 40 – до 50 лет.

Они стали костяком Сил обороны Украины и несут на себе уже более 4 лет крайне тяжелую миссию защиты суверенитета. Если мы посмотрим на возрастную категорию 15 – 20 лет, то это наше "горло в бутылке" в демографической сетке. Их количественно мало. Через 15 – 20 лет на их плечи государство возложит ответственные за защиту территории и суверенитета.

А их будет количественно мало, чтобы физически защитить такую площадь. Возникает вопрос, а что тогда делать? Этот вопрос мы уже видим в контексте развития украинского милтека. Если нас будет мало, то нужно придумать что-то такое, чтобы было не количество, а качество. Чтобы это были умные люди, которые изобретут что-то, что сможет нас защитить.

Вы видите, как средняя температура по палате падает и падает на протяжении последних 6 лет. Сейчас на НМТ ты можешь получить балл, который будет проходным. А еще 5 лет назад ты бы никогда в этот университет не поступил. Это должно двигаться наверх. Может быть больно, но занижение требований к поступающему означает, что мы не очень подготовленного человека отправляем в университет.

А университет может это уже не исправить. Когда мы говорим о восстановлении Украины, то что мы вообще имеем в виду? Есть примитивное восприятие, что начнем строить города, заводы, фабрики, красивые дороги, школы. Если из этих школ не будут выходить умные дети, которые вырастут в умных специалистов, то все это восстановление не даст того результата, о котором мы мечтаем.

Я много лет стою возле образования и смотрю, как мы пытаемся что-то сделать. Возьмем скандинавскую модель! Что-то не получается. Давайте посмотрим, как у других! И так далее. А есть один простой вопрос, который задаю педагогам. А какая у тебя зарплата? Я не видел в Украине за время независимости какой-то отрасли, которая бы показала прорыв, когда люди там зарабатывают 350 – 400 долларов в месяц.

Это же при лучших обстоятельствах. Единственная возможная реформа образования – когда люди будут биться за работу учителя. Если мы хотим умных детишек, то это должна быть конкурентная среда. Чтобы человек, который окончил школу, сел и сказал, что не хочет быть банковским менеджером или юристом. А хочет быть учителем. Потому что это куча денег.

Что нужно сделать с украинским образованием?

То есть в каждый класс по Руслану Игоревичу, условно говоря.

Твиттерская тусовка это заценила. Но да. В каждый класс учителя, который будет понимать, почему он пришел и что он хочет. Он должен лечь костьми, но сделать тех детей максимально умными. И должен иметь такую зарплату, что ему не нужно будет думать, как еще подработать. При каких обстоятельствах это может произойти?

Я сегодня общался с Денисом Анатольевичем Шмыгалем. Говорили о другом, но и об образовании общались. Давайте откровенно, у нас образование и наука всегда финансировались не лучшим образом. Не очень много денег мы туда забрасывали. А образование должно быть одной из основ стратегии национальной безопасности. Когда мы осознаем, что важно не только ракеты делать, но и иметь людей, у которых будут мозги, чтобы делать эти ракеты.

Человеческий ресурс является исчерпывающим. А нам нужно много умных людей. Соответственно, если образование относится к сфере национальной безопасности, то нужно залить сюда столько денег, сколько нужно. После Второй мировой страны Скандинавии сделали так же. Деньги, которые они получили на восстановление, вбухивали не только в заводы, но и в образование.

Они взрастили генерацию детей, которая сделала их страны лучше. И вот здесь лежит наш шанс не растерять то, за что мы боремся.

Имеет ли Украина стратегию, как вести войну в последующие годы?

Вы мыслите стратегически. Но вот увидели ли вы стратегию ведения войны на годы вперед от президента Зеленского во время встречи?

Во время встречи подобная стратегия не обсуждалась. Не могу гарантировать на 100%, но мое субъективное впечатление – ее не существует.

То есть все, что пишут западные медиа, что мы на ближайшие 2 – 3 года строим стратегию – это их домыслы?

Возможно, мы ее строим. Но мое общение с командирами на разных уровнях подсказывает, что как явления или документа, который можно почитать по стратегии войны на ближайшие 2 - 3 года... Я такого не слышал.

Важно! Издание The Wall Street Journal публиковало материал, в котором сообщало, что Украина готовится воевать еще 3 года и соответствующий приказ готовиться к такому сценарию представителям власти дал Владимир Зеленский. Впрочем, позже в Офисе Президента эту информацию опровергли, назвав ее "вбросом".

То есть можно сделать вывод, что мы до сих пор больше реагируем, чем планируем?

Говорил мне командир: "Когда мы были маленьким подразделением ДФТГ, мы понимали, что нам не доводят всю информацию, куда мы воюем. Потому что мы маленькие. Наша задача только здесь. Потом мы стали большим подразделением, но все равно не понимали, куда мы воюем. Хоть и большое подразделение, но в рамках Сил обороны Украины – маленькие.

Там "сверху" люди "знают". Затем, когда этот командир оказался уже "сверху", то он сказал: "Только дойдя сюда, я понял, что нам не доводили стратегию из-за того, что ее нет. А не из-за того, что мы были маленькими".

Как Фонд сотрудничает с Министерством обороны?

Если говорить о кадровых изменениях, которые произошли в Минобороны. Там назначено много новых заместителей, советников. Команда вашего фонда уже встречалась с представителями министерства от лица Михаила Федорова?

С директором и руководителем департамента беспилотных систем фонда вчера виделись с министром Федоровым и двумя его заместителями, с новым заместителем министра обороны по закупкам Мстиславом Баником, который несколько дней назад взялся за выполнение обязанностей. Он будет одним из профильных заместителей, с которым мы будем сотрудничать.

Есть один очень интересный трек. Извините, я не могу о нем рассказать. Но это немного экспериментальная история наших взаимоотношений с Министерством обороны. На самом деле очень круто, что на пятом году большой войны не только мы приходим с идеями, а МО инициирует качественно новый уровень взаимодействия. Мне это очень нравится.

Я очень хочу, чтобы это взлетело. Это один трек. Второй трек. У нас есть опыт по формированию определенных специфических сетей, которые дают возможность лучше применять беспилотный летательный аппарат.

Специалисты нашего фонда в прошлом году катали эту историю на юге во взаимодействии с 12 ОЦСП, в котором заместитель командира Тимур Хромаев (муж Маши Ефросининой, – 24 Канал), которому люди пишут, что он в "батальоне Дубаи". Это нереально крутая структура, с таким уровнем экспертизы, что они "боженьки". У меня на фонде казаки с мозгами.

Это взаимодействие дало результат. Сейчас мы этот результат показали команде министра. Им интересно. Я думаю, что по этой истории у нас тоже будет взаимодействие по масштабированию, перенимания какого-то опыта. В общем я вижу, какие министром были озвучены задачи. Или ему президент нарезал, или он сам себе их озвучил – я не знаю, уже не вычитывал. Но задачи амбициозные, хоть и очень сложные, но не нереальные.

Но основное, что вас слышат.

Как сказал вчера один из советников министра: "Если вы предлагаете то, что нам помогает, то надо быть глупым, чтобы не слышать". Слышат ли всегда и все? Так не бывает. Самой большой проблемой украинского чиновника на самом деле является не желание не слышать или нечувствительность. Самой большой проблемой является страх взять на себя ответственность, инициативу, чтобы что-то делать.

Потому что государственная машина все эти годы создавалась таким образом, что старая советская фраза, которая давно должна была быть искоренена из словесных оборотов – "инициатива наказуема". К сожалению, так и есть. Какой-то шаг влево, шаг вправо, ошибка – ты уже выходишь под уголовным делом. Ты можешь сделать 99 успешных кейсов на какой-то должности, но тебя никто за это не поблагодарит, потому что ты чиновник.

Один раз ошибешься – тебя закроют. Это отталкивает от того, чтобы в этот цех приходили люди, которые могут, умеют что-то делать. Кому-то банально страшно. Кто-то считает, что лучше вообще ничего не делать.

Хотел бы Притула быть советником в Министерстве обороны?

Вам лично предлагали стать советником Минобороны?

Нет.

А вы бы хотели? Не хотели бы быть в системе, например?

Честно, я как-то не задумывался. Это уже четвертый министр обороны у нас за годы большой войны. Коммуникация, взаимоотношения и какие-то идеи, инициативы, которые приносятся, в моем случае, возможно, не требуют никакого титула советник или еще что-то. То есть если нас слышат, к нам прислушиваются, то мы уже и так советники.

