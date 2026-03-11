Советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что длительное время в украинскую армию поступали беспилотники не всегда надлежащего качества. Среди причин – некоторые решения по FPV-дронов начинают устаревать. Буквально за 3 – 4 месяца меняется технологический цикл. Поэтому военные могли получить дроны, которые потом приходится еще модернизировать.

Что изменится в закупках?

По словам Стерненко, Минобороны максимально убирает человеческий фактор по закупкам беспилотников. Выводы будут делаться, учитывая актуальную статистику.

Согласно новой системе воинские части будут формировать потребность с поля боя, которые будет обобщать Генеральный штаб. Он будет подавать запрос с техническими характеристиками беспилотников без конкретного названия или производителя.

Какие же беспилотники можно закупать – будут определять на основе рейтинга БпЛА из разных систем: еБалы, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA, Mission Control и т.д. Именно так удастся выяснить, какие беспилотники являются наиболее эффективными и актуальными на поле боя.

Ранее при закупках должным образом не учитывали критерий качества. Поэтому раньше я делал резкие заявления, что 50-60% FPV-дронов нуждалось в модернизации или переработке. Нынешний подход Минобороны имеет целью ускорить реакцию на потребности военных, чтобы они максимально быстро получали то, что нужно. Это должны быть изделия, которые уже проверены в боевых условиях и гарантированно выполнят боевую задачу без доработок и переработки,

– сказал Стерненко.

Отдельно стоит отметить о внедрении системы Mission Control, с помощью которой будут анализировать боевые применения дронов. Некоторые производители, к примеру, говорят об успешном боевом применении. Но потом выясняется, что на 3 успешных вылета было 7 неуспешных.

Обратите внимание! Кроме централизованной закупки, подразделения могут пользоваться и децентрализованной закупкой. Это позволит военным также самостоятельно покупать именно то, что им нужно.

Производители будут конкурировать за результат на поле боя. Систему не обманешь. Поэтому производители будут заинтересованы в том, чтобы не просто получить контракты на большое количество дронов. Они будут заинтересованы в том, чтобы это были качественные дроны. Главным в этой системе является украинский солдат, который будет определять, что ему нужно для выполнения боевой задачи,

– отметил Стерненко.

Присоединяйтесь к сбору "Сообщества Стерненко" на "Шахедориз". Там собирают на дроны-перехватчики, с помощью которых сбивают российские "Шахеды", "Герберы" и тому подобное. Задонатить можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/8VKoiC3p6q.

Производство дронов в Украине