Об этом проинформировали на странице Минобороны. Там рассказали о главных характеристиках дрона.
Чем славится "Пташка"?
Отмечается, что дрон имеет оптоволоконный канал управления и может выполнять боевые задачи на глубине почти 50 километров.
Обратите внимание! Сейчас это рекордный показатель среди всех кодифицированных беспилотников такого типа.
Этот ударный дрон создали для работы в условиях интенсивных боевых действий. "Пташка" имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы.
В Минобороны добавили, что его конструкция вполне сбалансирована для выполнения нужных маневров во время полета.
Боевой нагрузки дрона полностью хватает для ударов по вражеской пехоте, для атак огневых позиций, блиндажей, а также автомобильной и легкобронированной техники россиян.
ВСУ получили новый дрон / Изображение Минобороны
"Пташка" может выполнять задачи днем и ночью, при различных погодных условиях и даже при наличии сильного порывистого ветра,
– говорится в сообщении ведомства.
Что известно о других украинских разработках?
За время полномасштабной войны Украина значительно нарастила собственные военные возможности и продолжает это делать. Чего стоит только легендарная ракета "Фламинго" от компании Fire Point. Большую роль в современных разработках играют также новейшие технологии.
Речь идет, в частности, об интеграции искусственного интеллекта в оборонные технологии. Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала объяснил главное преимущество ВСУ над российскими войсками. Так, украинские силы применяют вооружение многовекторно и гибко. Например, с одной и той же пусковой установки можно запускать различные типы ракет, что существенно повышает эффективность и непредсказуемость действий.
Кроме того, в США модернизировали украинский морской беспилотник Magura V7, оснастив его турелью Bullfrog. Эта турель может нести различные виды пулеметов или лазерные системы поражения, позволяя атаковать цели на расстоянии до 800 метров.