Об этом проинформировали на странице Минобороны. Там рассказали о главных характеристиках дрона.

Чем славится "Пташка"?

Отмечается, что дрон имеет оптоволоконный канал управления и может выполнять боевые задачи на глубине почти 50 километров.

Обратите внимание! Сейчас это рекордный показатель среди всех кодифицированных беспилотников такого типа.

Этот ударный дрон создали для работы в условиях интенсивных боевых действий. "Пташка" имеет усиленную композитную раму, высокопроизводительные электрические двигатели, тяговые винты и разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы.

В Минобороны добавили, что его конструкция вполне сбалансирована для выполнения нужных маневров во время полета.

Боевой нагрузки дрона полностью хватает для ударов по вражеской пехоте, для атак огневых позиций, блиндажей, а также автомобильной и легкобронированной техники россиян.



ВСУ получили новый дрон / Изображение Минобороны

"Пташка" может выполнять задачи днем и ночью, при различных погодных условиях и даже при наличии сильного порывистого ветра,

– говорится в сообщении ведомства.

Что известно о других украинских разработках?