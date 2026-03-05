Про це поінформували на сторінці Міноборони. Там розповіли про головні характеристики дрона.
Чим славиться "Пташка"?
Зазначаєтсья, що дрон має оптоволоконний канал керування й може виконувати бойові завдання на глибині майже 50 кілометрів.
Зверніть увагу! Наразі це рекордний показник серед усіх кодифікованих безпілотників такого типу.
Цей ударний дрон створили для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. "Пташка" має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи.
У Міноборони додали, що його конструкція цілком збалансована для виконання потрібних маневрів під час польоту.
Бойового навантаження дрона повністю вистачає для ударів по ворожій піхоті, для атак вогневих позицій, бліндажів, а також автомобільної і легкоброньованої техніки росіян.
ЗСУ отримали новий дрон / Зображення Міноборони
"Пташка" може виконувати завдання вдень і вночі, за різних погодних умов та навіть за наявності сильного поривчастого вітру,
– мовиться у повідомленні відомства.
Що відомо про інші українські розбробки?
За час повномасштабної війни Україна значно наростила власні військові можливості й продовжує це робити. Чого варта тільки легендарна ракета "Фламінго" від компаніїї Fire Point. Велику роль у сучасних розробрах відіграють також новітні технології.
Йдеться, зокрема, про інтеграцію штучного інтелекту в оборонні технології. Військовий експерт Сергій Грабський в етері 24 Каналу пояснив головну перевагу ЗСУ над російськими військами. Так, українські сили застосовують озброєння багатовекторно та гнучко. Наприклад, з однієї й тієї ж пускової установки можна запускати різні типи ракет, що суттєво підвищує ефективність і непередбачуваність дій.
Крім того, у США модернізували український морський безпілотник Magura V7, оснастивши його туреллю Bullfrog. Ця турель може нести різні види кулеметів або лазерні системи ураження, дозволяючи атакувати цілі на відстані до 800 метрів.