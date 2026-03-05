Про це поінформували на сторінці Міноборони. Там розповіли про головні характеристики дрона.

Чим славиться "Пташка"?

Зазначаєтсья, що дрон має оптоволоконний канал керування й може виконувати бойові завдання на глибині майже 50 кілометрів.

Зверніть увагу! Наразі це рекордний показник серед усіх кодифікованих безпілотників такого типу.

Цей ударний дрон створили для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. "Пташка" має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи.

У Міноборони додали, що його конструкція цілком збалансована для виконання потрібних маневрів під час польоту.

Бойового навантаження дрона повністю вистачає для ударів по ворожій піхоті, для атак вогневих позицій, бліндажів, а також автомобільної і легкоброньованої техніки росіян.



ЗСУ отримали новий дрон / Зображення Міноборони

"Пташка" може виконувати завдання вдень і вночі, за різних погодних умов та навіть за наявності сильного поривчастого вітру,

– мовиться у повідомленні відомства.

Що відомо про інші українські розбробки?