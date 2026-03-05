Ще у травні 2025 року компанія Red Cat Holdings повідомила, що збиратиме та продаватиме у США дрон Magura V7. Американці хочуть розширити можливості української розробки. Про це пише Defense Express.

Як США удосконалили дрон Magura V7?

Американська компанія Red Cat Holdings розповіла, що до її технологічного консорціуму Red Cat Futures Initiative приєдналася Allen Control Systems. Разом вони працюватимуть над інтеграцією автономної турелі Bullfrog у різні безпілотні платформи. Насамперед її планують встановлювати на морські дрони підрозділу Blue Ops.

Турель Bullfrog призначена для боротьби з безпілотниками та ураження інших цілей. За словами розробників, США та їхні союзники зараз активно шукають недорогі й ефективні системи протидії дронам.

Встановлення такої турелі на морський дрон може значно розширити його бойові можливості. Подібні рішення вже застосовувалися в Україні. Наприклад, морські дрони Sea Baby отримали бойовий модуль "Таврія 14,5" із кулеметом калібру 14,5 міліметра. Також на них встановлювали контейнери, які можуть використовуватися для запуску FPV-дронів.

Турель Bullfrog може оснащуватися різними типами кулеметів, зокрема M240, M2 Browning, M230 або M134 Minigun, а також лазерними системами. Bullfrog забезпечує ураження цілі на відстані приблизно до 800 метрів, темп стрільби становить близько 850 пострілів за хвилину.

Базою для цієї системи стане дрон Variant 7 – версія українського Magura V7. Довжина апарата становить близько 7,2 метра, він може розвивати швидкість до майже 74 кілометрів за годину і долати понад 1400 кілометрів. Дрон здатний перевозити нести до 650 кілограмів вибухівки. Це дозволяє встановлювати на нього різні системи – бойові модулі, ракети або інші безпілотники.

Орієнтовна вартість базової версії становить близько 700 тисяч доларів. Керування здійснюється за допомогою напівавтономної системи, а відкрита архітектура дозволяє об'єднувати кілька таких дронів у єдину групу або "рій".

Що відомо про дрон Magura V7?