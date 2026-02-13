Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що основна відмінність Росії від України в тому, що в окупантів відсутня багатовекторність застосування озброєння. Мовиться про те, що Сили оборони, наприклад, з однієї пускової установки можуть запускати різні види ракет.

Дивіться також Ракета "Фламінго" долетить і до Москви: чому її так назвали і як вона вже тероризує Росію

Який в України потенціал виробництва зброї?

Сергій Грабський підкреслив, що наша держава має широкий спектр використання броньованої техніки.

Бронетранспортери типу "Дозор" від самого початку концептуалізувалися як багатоцільова машина, яка може виконувати різні завдання. Україна зараз також має напрацювання по балістичних ракетах,

– зауважив військовий експерт.

Він підкреслив, що Росія за час повномасштабного вторгнення показала вже все, що має на своєму озброєнні. Малоймовірно, що росіяни в найближчій перспективі зможуть створити якусь новітню зброю.

Натомість Україна може серйозно здивувати. Якщо ми організуємо нашу протиракетну оборону у форматі полювання за ворожими балістичними установками, коли час на реагування вимірюватиметься приблизно двома хвилинами, то це змінить правила гри,

– сказав Грабський.

Військовий експерт додав, щоб військові спроможності України посилювалися, важливо мати фахових спеціалістів, адже основою будь-якої армії – є люди.

Цікаво. Україна у 2025 році вийшла на виробництво до 36 САУ "Богдана" щомісяця. За словами полковника запасу ЗСУ Романа Світана, щоб повністю покривати потреби Сил оборони необхідно збільшити випуск до 100 установок на місяць. Це можливо за умови розширення виробничих ліній.

Крім того, наше командування зараз активно працює над посиленням морських технологій у війську, інтеграцією штучного інтелекту для ведення артилерійської контрбатарейної боротьби та іншими важливими для сильної армії речами.

Яку зброю має Україна?