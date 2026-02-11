Про це повідомило видання The Atlantic.

Що відомо про українську лазерну систему ППО Sunray?

За словами журналіста Саймона Шустера, зовні установка Sunray нагадує аматорський телескоп із камерами та може встановлюватися у багажник звичайного пікапа. Система працює безшумно й без видимого лазерного променя. Під час демонстраційного випробування промінь за лічені секунди підпалив дрон, після чого той упав.

Розробники, імена яких не розкривають із міркувань безпеки, повідомили, що працювали над створенням лазерної ППО близько двох років, інвестувавши в проєкт кілька мільйонів доларів.

За їхніми оцінками, вартість однієї установки може сягати кількох сотень тисяч доларів. Для порівняння, американську лазерну систему Helios від Lockheed Martin для ВМС США створювали в межах контракту на 150 мільйонів доларів.

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров пояснив різницю у вартості особливими умовами роботи українських розробників під час повномасштабної війни.

Для них (американських компаній, – 24 Канал) це робота. Вони це роблять. Вони отримують гроші. У нас є ще один компонент: потреба вижити. Тому ми рухаємося швидше,

– зазначив він.

Окрім Sunray, журналіст також згадав інші українські інновації: 3D-друкований дрон-перехоплювач P1-Sun.

Зазначається, що ці дрони вже були використані для знищення понад 1000 цілей, включаючи понад 700 "Шахедів". До кінця 2026 року ЗСУ зможуть розмістити їх по всій країні для миттєвого запуску, як тільки радар виявить ворожі безпілотники.

Також Шустер побачив аналог російської ракети ППО, колісні роботизовані платформи з бойовими модулями та інші розробки.

На думку Саймона Шустера, динаміка розвитку цих технологій свідчить про те, що Україна може невдовзі суттєво зменшити загрозу від масованих атак російських безпілотників.

Яку ще зброю проти російських дронів розробили в Україні?