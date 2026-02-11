Об этом сообщило издание The Atlantic.

Что известно об украинской лазерной системе ПВО Sunray?

По словам журналиста Саймона Шустера, Внешне установка Sunray напоминает любительский телескоп с камерами и может устанавливаться в багажник обычного пикапа. Система работает бесшумно и без видимого лазерного луча. Во время демонстрационного испытания луч за считанные секунды поджег дрон, после чего тот упал.

Разработчики, имена которых не раскрывают из соображений безопасности, сообщили, что работали над созданием лазерной ПВО около двух лет, инвестировав в проект несколько миллионов долларов.

По их оценкам, стоимость одной установки может достигать нескольких сотен тысяч долларов. Для сравнения, американскую лазерную систему Helios от Lockheed Martin для ВМС США создавали в рамках контракта на 150 миллионов долларов.

Заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров объяснил разницу в стоимости особыми условиями работы украинских разработчиков во время полномасштабной войны.

Для них (американских компаний, – 24 Канал) это работа. Они это делают. Они получают деньги. У нас есть еще один компонент: потребность выжить. Поэтому мы движемся быстрее,

– отметил он.

Кроме Sunray, журналист также упомянул другие украинские инновации: 3D-печатный дрон-перехватчик P1-Sun.

Отмечается, что эти дроны уже были использованы для уничтожения более 1000 целей, включая более 700 "Шахедов". До конца 2026 года ВСУ смогут разместить их по всей стране для мгновенного запуска, как только радар обнаружит вражеские беспилотники.

Также Шустер увидел аналог российской ракеты ПВО, колесные роботизированные платформы с боевыми модулями и другие разработки.

По мнению Саймона Шустера, динамика развития этих технологий свидетельствует о том, что Украина может вскоре существенно уменьшить угрозу от массированных атак российских беспилотников.

Какое еще оружие против российских дронов разработали в Украине?