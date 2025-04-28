Про це 24 Каналу розповів Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт, зазначивши, які потреби Сил оборони в артилерійських установках і коли українське виробництво може їх задовольнити. Також з'ясувалось, що українська САУ "Богдана" є точнішою за радянську установку "Піон" та навіть за німецьку PzH 2000.

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Втрачаємо кілька десятків стволів на місяць

Світан наголосив, що треба віддати належне партнеру України – Данії. Саме завдяки данській ініціативі була зібрана група держав, що підтримують нашу країну та безпосередньо фінансують виробництво якогось виду озброєння.

"Богдана" калібром 155 міліметрів – одна з основних українських самохідних артилерійських установок,

– підкреслив військовий експерт.

Виробництво збільшилось, за його словами, скоріш за все, після того, як була знайдена можливість нарізати стволи для артилерії. Імовірно, їх виробляла Франція, яка також поділилась з Україною автоматом зарядження САУ CAESAR. Тому що "Богдані" не вистачало саме автомата заряджання.

САУ "Богдана" Це Це українська колісна самохідна гаубиця – перша в Україні розроблена під "натівський" калібр 155 міліметрів. Розробник установки – Краматорський завод важкого верстатобудування, а повноцінні випробування "Богдани" розпочалися у грудні 2019 року. Українська САУ має максимальну дальність стрільби осколково-фугасними снарядами на 40 – 42 кілометри, а активно-реактивними снарядами – на 45 – 50 кілометрів.

"Зараз цей процес доведений практично до напівавтоматизму. Тепер "Богдана" займає серйозне місце в лінійці самохідних артилерійських установок. Виробництво 36 одиниць САУ "Богдана" на місяць, на думку полковника запасу ЗСУ", – важливий показник.

Водночас Україна втрачає кілька десятків стволів на місяць, тому завдяки такій кількості виробництва вдається поповнювати втрати артилерії.

Для того, щоб забезпечити потреби фронту, з врахуванням втрат, потрібно виробляти до 100 одиниць артилерійських установок,

– зауважив Роман Світан.

Для цього, як відзначив він, є відповідні механізми, зокрема, потрібно ставити три лінії збирання установок, і впродовж року можна втричі збільшити кількість виготовлення САУ "Богдана".

Зазначимо, що за даними видання Army Technology, Україна збільшила виробництво 155-міліметрової самохідної артилерійської системи "Богдана 2С22" з шести одиниць на місяць у 2023 році до 36. Як зазначили в Агентстві з оборонних закупівель України, збільшення виробництва відбулось за підтримки європейських партнерів та завдяки їхнім інвестиціям.