Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Данії. Загальна вищезгадана сума дорівнює близько 628 мільйонів доларів.

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Данія інвестує в українську оборонну промисловість

Згідно з оприлюдненою данським Міноборони інформацією, українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку Данії. Для цього вона використовує доходи від заморожених російських активів.

Глава оборонного відомства країни Трельс Лунд Поульсен спільно із Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним підписали угоду про наміри продовжити співпрацю стосовно контрактів з оборонними підприємствами в Україні.

План буде профінансовано коштом 1,3 мільярда данських крон, які уряд виділив з держбюджету, та 2,9 мільярда данських крон із заморожених російських активів.

Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо від української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит,

– заявив Поульсен.

Таким чином Данія стала першою країною НАТО, яка інвестуватиме кошти у виробництво озброєння на території України. Ще у червні 2024 року Україна та Данія підписали відповідний меморандум на полях "Рамштайну".