Також цієї ночі пролунали вибухи поблизу аеродрому в Єйську Краснодарського краю. Як зазначив генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко у розмові з 24 Каналом, Україна продовжує реалізовувати стратегію щодо завдання ударів по певний російських об'єктах.

До теми Українські дрони атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області

Є зміни щодо надання зброї Україні

Насамперед під прицілом Сил оборони російські структури, пов'язані з паливно-мастильними матеріалами, заводи з виробництва озброєння і техніки, склади, в яких все це зберігається, а також аеродроми, де базується ворожа авіація, зокрема, носії крилатих ракет – Су-34 і Су-24.

Зверніть увагу! Вночі 29 вересня 7 регіонів Росії опинилися під масованою атакою дронів-камікадзе. Вибухи чули у Єйську Краснодарського краю біля військового містечка, де розташований аеродром "Балтимор". Також було гучно у Волгоградській області, де у селищі Котлубань на складі озброєння були знищені, зокрема, іранські боєприпаси.

В цьому сенсі дії України тільки масштабуються. Проте, на жаль, наразі до безпілотних ударних авіаційних комплексів не додаються далекобійні засоби. Маємо їх у невеличкій кількості – ракети Storm Shadow і SCALP-EG виробництва, відповідно, Великої Британії і Франції,

– наголосив він.

Водночас в цьому напрямку є зміни – президент Сполучених Штатів після декількох місяців роздумів все ж узгодив надання Україні ракет "повітря – земля" JSOW.

Їх можна використовувати на різній дальності залежно від носіїв. Україна має відповідну авіацію – винищувачі F-16, а також радянські літаки, які можуть бути носіями цієї зброї.

Для нас це принципово важливо, за словами генерал-лейтенант у відставці, тому що в тих авіаційних засобах, які передавались Україні до F-16 були тільки старі засоби ведення повітряного бою на невеликих дальностях – декілька десятків – щонайбільше 110 кілометрів. Це, безумовно, заниження використання можливості цих літаків.

Проте передача цієї зброї Україні у новому пакеті військової допомоги на 375 мільйонів доларів, надає нових спроможностей Силам оборони,

– підкреслив Ігор Романенко.

Важливо! Джозеф Байден узгодив надання Україні військової допомоги у розмірі 375 мільйонів доларів. До нового пакета від США, зокрема, вперше увійшли, за даними західних ЗМІ, далекобійні бомби American Joint Standoff Weapon (JSOW). Їхніми носіями можуть бути винищувачів F-16.