Также этой ночью прогремели взрывы вблизи аэродрома в Ейске Краснодарского края. Как отметил генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в разговоре с 24 Каналом, Украина продолжает реализовывать стратегию по нанесению ударов по определенным российским объектам.

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Есть изменения по предоставлению оружия Украине

Прежде всего под прицелом Сил обороны российские структуры, связанные с горюче-смазочными материалами, заводы по производству вооружения и техники, склады, в которых все это хранится, а также аэродромы, где базируется вражеская авиация, в частности, носители крылатых ракет – Су-34 и Су-24.

Обратите внимание! В ночь на 29 сентября 7 регионов России оказались под массированной атакой дронов-камикадзе. Взрывы слышали в Ейске Краснодарского края возле военного городка, где расположен аэродром "Балтимор". Также было громко в Волгоградской области, где в поселке Котлубань на складе вооружения были уничтожены, в частности, иранские боеприпасы.

В этом смысле действия Украины только масштабируются. Однако, к сожалению, пока к беспилотным ударным авиационным комплексам не добавляются дальнобойные средства. Они есть у нас в небольшом количестве – ракеты Storm Shadow и SCALP-EG производства, соответственно, Великобритании и Франции,

– подчеркнул он.

В то же время в этом направлении есть изменения – президент Соединенных Штатов после нескольких месяцев раздумий все же согласовал предоставление Украине ракет "воздух – земля" JSOW.

Их можно использовать на разной дальности в зависимости от носителей. Украина имеет соответствующую авиацию – истребители F-16, а также советские самолеты, которые могут быть носителями этого оружия.

Для нас это принципиально важно, по словам генерал-лейтенант в отставке, потому что в тех авиационных средствах, которые передавались Украине до F-16 были только старые средства ведения воздушного боя на небольших дальностях – несколько десятков – максимум 110 километров. Это, безусловно, занижение использования возможности этих самолетов.

Однако передача этого оружия Украине в новом пакете военной помощи на 375 миллионов долларов предоставляет новые возможности Силам обороны,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Важно! Джозеф Байден согласовал предоставление Украине военной помощи в размере 375 миллионов долларов. В новый пакет от США, в частности, впервые вошли, по данным западных СМИ, дальнобойные бомбы American Joint Standoff Weapon (JSOW). Их носителями могут быть истребители F-16.