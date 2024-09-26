Сколько средств и на что выделили

Полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, в том числе разделом 621 Закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), я делегирую Государственному секретарю полномочия в соответствии с разделом 506 (a) Закона об иностранной помощи управлять сокращением на сумму до 375 миллионов долларов США оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки для оказания помощи Украине и принимать решения, необходимые в соответствии с этим разделом для управления таким сокращением; и полномочия в соответствии с разделом 614 (a) FAA определять, является ли важным для интересов безопасности Соединенных Штатов оказание помощи Украине на сумму до 103 миллионов долларов США, несмотря на какие-либо положения закона, подпадающие под сферу действия раздела 614 (a) FAA,

– говорится в заметке Байдена.

На что пойдут средства – детали от Пентагона

"Сегодня министерство обороны объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина будет иметь инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией. Это включает санкционирование пакета президентских распоряжений (PDA), который оценивается в 375 миллионов долларов США, чтобы обеспечить Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее наиболее насущных потребностей, включая оружие воздух-земля, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехнику и противотанковое оружие", – написали там.

В пакет войдут:

боеприпасы воздух-земля;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

M1117 Armored Security Vehicles;

противоминно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

легкие тактические автомобили;

бронированные мостовые системы;

стрелковое оружие;

патрульные катера;

подрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

HIMARS и M1117 очень хорошо показали себя на фронте, так что это оружие всегда нужно. А об острой потребности в 155-миллиметровых боеприпасах нечего и говорить – они в дефиците.