О том, что США могут объявить о выделении помощи уже в четверг, 26 сентября, написали Reuters. Сумма в 8 миллиардов состоит из двух частей – 5,6 миллиарда и 2,4 миллиарда. Почти 6 миллиардов – это остатки большого пакета помощи из 61 миллиарда долларов.

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Что известно о помощи Украине от США

Соединенные Штаты планируют объявить о военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщили в среду двое американских чиновников. Администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября – конца федерального финансового года – когда полномочия заканчиваются,

– информируют журналисты.

Кроме этого, запланировано и объявление о помощи на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках программы помощи безопасности Украины. Она позволяет администрации покупать оружие для Украины у компаний, а не изымать ее из американских запасов.

"У администрации Байдена осталось почти 6 миллиардов долларов в рамках так называемых президентских полномочий на поставку оружия и оборудования в Украину до окончания этого месяца. Пентагон настаивал на том, чтобы Конгресс продлил полномочия на следующий финансовый год, чтобы они не закончились, что дало бы США больше гибкости в их способности обеспечивать важные поставки для поддержки Украины в ее войне с Россией", – объясняют CNN.

Но Конгресс не согласился.

Поскольку срок действия полномочий на помощь Украине завершается, администрация Байдена искала решение. Считается, что в четверг, когда Зеленский посетит Капитолий, Сенат примет решение о финансировании.

Администрация Байдена работает, чтобы продлить полномочия после финансового года без принятия Конгресса. Вероятно, она заявит, что использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы, и таким образом Пентагон сможет и в дальнейшем поставлять оружие Киеву. "Но при таком подходе США не смогут предоставлять новые виды вооружения, которых не было в предыдущих поставках", – подчеркнули Politico.

Нюанс в том, что США, скорее всего, объявит большой общий пакет помощи и распределят доставку оборудования на несколько месяцев. То есть формально помощь будет принята, но фактически ВСУ получат оружие через несколько месяцев.

