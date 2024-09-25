Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Андрей Вигиринский, объяснив, что этот принцип заключается в том, что ни Европа, ни США, ни НАТО как не хотели становиться участниками войны, так и не хотят делать этого сейчас.

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Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники среди западных чиновников, сообщило, что якобы представители Украины не предоставили "убедительных аргументов" партнерам, почему разрешение на использование дальнобойного западного оружия может существенно повлиять на войну. Вроде бы именно поэтому Украина до сих пор не получила это разрешение.

Политолог Вигиринский прокомментировал, что уверенности в том, что Россия слишком хилая, слабая и не способна ответить на получение Украиной такого разрешения, у западных партнеров нет. А одного лишь желания и многочисленных аргументов, которые украинская сторона уже не раз озвучивала, недостаточно.

"Надо путем гипноза внушить нашим партнерам мысль, что бить по России можно и ничего в ответ не будет. Украина говорит, что эскалации не произойдет, а союзники говорят, что это может случиться. Поэтому надо доказать, что рисков для стран-партнеров нет, а их аналитические центры ошибаются. Возможно ли это? Нет. Хотят ли они ожидать ответных ударов России? Нет. Хотят ли вступать в войну? Нет", – отметил Вигиринский.

К сведению. Политолог Тарас Загородний считает, что на Западе принятие решений зависит от позиции 4-х стран (США, Франции, Великобритании, Швеции). Уже есть заявления лидеров некоторых стран Альянса, которые призывают США предоставить Украине разрешение на использование западного дальнобойного оружия по России. По словам Загороднего, это может повлиять на решение Соединенных Штатов.