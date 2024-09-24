Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, на Западе все зависит от позиции четырех стран.

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Это создает давление на США

Тарас Загородний отметил, что, в частности, Дания, которая также выступает за предоставление Украине разрешения бить вглубь России, расположена в бассейне Балтийского моря. Поэтому государства Северной Европы понимают опасность, которую несут россияне.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что продолжаются деликатные переговоры с Белым домом о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow вглубь территории России.

Также у этих государств достаточно прочные отношения с Великобританией. Политолог предположил, что, в частности, за этими заявлениями стоят британцы.

Это создает давление на США, чтобы они быстрее предоставляли разрешения. Потому что там все зависит от позиции четырех стран, если говорить о Западе. Это США, Великобритания, Франция – это производители оружия, и Швеция, у которой очень мощный ВПК,

– подчеркнул он.