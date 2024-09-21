Об этом президент Украины рассказал на оффрек встрече с журналистами, передает 24 Канал.

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Дальнобойность и ограничения для Украины

Владимир Зеленский отметил, что в Украине есть дальнобойное оружие, однако не в том количестве, которое нужно. Мы имеем Storm Shadow, ATACMS, SCALP.

Но ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации,

– указал президент.

Также Зеленский прокомментировал, почему партнеры не дают разрешение на применение дальнобойного оружия. По его мнению, союзники боятся эскалации. Разведки всего мира говорят друг с другом, и так было во времена всех войн. И президент убежден, что на этом уровне они обмениваются той или иной информацией.

"Много разных факторов, кто-то о чем-то говорит, кто-то с кем-то договаривается, для кого-то это действительно эскалация. Думаю, Байден сегодня действительно получает информацию от своего окружения, что может быть эскалация. Но, и это важно, не все его окружение так считает. И это уже достижение, что не все его окружение так считает", – сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский сообщил, что благодаря операции в Курской области ВСУ оттянули силы врага. Сейчас там базируется 42 тысяч россиян, но может быть и 60 тысяч.