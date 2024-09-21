Кроме того, как пишет Bloomberg, Зеленский будет просить, чтобы Байден взял на себя обязательства относительно регулярных поставок современного оружия в рамках "победного плана" президента Украины о прекращении войны с Россией.

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О чем будут говорить Зеленский и Байден

Как уже неоднократно сообщалось ранее, ожидается, что Владимир Зеленский ознакомит Джо Байдена с победным планом Украины в войне, который среди прочего требует четкого пути к членству нашего государства в Европейском Союзе.

Bloomberg отмечает, что это будет касаться также других экономических договоренностей и договоренностей по безопасности. Такую информацию сообщили источники издания, осведомлены в этом вопросе. Сообщается, что Зеленский описал план того, как заставить российского диктатора Владимира Путина искать мир.

В то же время Киев обеспокоен тем, что прекращение огня без таких гарантий позволит стране-агрессору свободно нанести новый удар после перевооружения. Напомним, что лидеры США и Украины встретятся в Вашингтоне уже через несколько дней – 26 сентября.

К слову, план также будет презентован кандидатам в президенты США – Камале Харрис и Дональду Трампу, встреча с которыми тоже запланирована, а также всем другим партнерам. В частности, план будет открыт всем, в том числе обществам в разных странах.