Крім того, як пише Bloomberg, Зеленський проситиме, аби Байден взяв на себе зобов'язання стосовно регулярних постачань сучасної зброї в рамках "переможного плану" президента України щодо припинення війни з Росією.

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Про що говоритимуть Зеленський та Байден

Як вже неодноразово повідомлялося раніше, очікується, що Володимир Зеленський ознайомить Джо Байдена із переможним планом України у війні, який серед іншого вимагає чіткого шляху до членства нашої держави в Європейському Союзі.

Bloomberg зазначає, що це стосуватиметься також інших економічних і безпекових домовленостей. Таку інформацію повідомили джерела видання, обізнані у цьому питанні. Повідомляється, що Зеленський описав план того, як змусити російського диктатора Владіміра Путіна шукати миру.

Водночас Київ стурбований тим, що припинення вогню без таких гарантій дасть змогу країні-агресорці вільно завдати нового удару після переозброєння. Нагадаємо, що лідери США та України зустрінуться у Вашингтоні вже за кілька днів – 26 вересня.

До слова, план також буде презентовано кандидатам в президенти США – Камалі Гарріс та Дональду Трампу, зустріч з якими теж запланована, а також усім іншим партнерам. Зокрема, план буде відкритий всім, в тому числі суспільствам в різних країнах.