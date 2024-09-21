Речь идет о конкретных действиях, которые зависят исключительно от партнеров. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на офрек встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Что предусматривает план победы Украины

Уже никто мне не скажет, что это зависит от российской стороны. План просто является мостом к Саммиту мира и к любому этапу окончания войны. Мост, который усиливает Украину. Усиливает ее политически, с точки зрения оружия, и в понимании того, каким будет наше будущее после войны,

– подчеркнул Зеленский.

План, как уже отмечалось ранее, будет представлен американскому лидеру Джо Байдену, кандидатам в Президенты США и всем другим партнерам. В частности, план будет открыт всем, в том числе обществам в разных странах.

Зеленский отметил, что Россия также должна его видеть, поскольку вышеупомянутый план "усиливает Украину", и россияне должны об этом знать.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является именно частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в отношении оружия", – раскрыл украинский лидер.

По его словам, в этой стратегии есть также пункт, связанный с экономикой, и пункт, связан не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. Подробнее об этом президент не рассказал, однако заверил, что подобный план будет выгоден и союзникам.

"То есть сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", – резюмировал он.

Накануне Зеленский заявил, что решение относительно плана победы Украины в войне напрямую зависит от пока еще действующего американского президента Джо Байдена, поскольку есть пункты, которые касаются США.