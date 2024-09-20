Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил украинский лидер Владимир Зеленский сегодня в Киеве, 20 сентября.

Смотрите также Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

План победы Украины в войне зависит от Байдена

Относительно плана победы хотелось бы все же быть последовательным человеком и все детали я буду обсуждать прежде всего с президентом США Джо Байденом, поскольку в основном решение по плану (мирному – 24 Канал) зависит именно от него,

– заявил Зеленский.

По его словам, соответствующее решение зависит и от других союзников нашего государства, однако вышеупомянутый план предусматривает пункты, которые непосредственно связаны именно с "положительной волей и поддержкой" Соединенных Штатов.

"Очень надеюсь, что он поддержит этот план. Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров, план рассчитан на решение, которые должны произойти, начиная с октября до декабря месяца", – добавил президент.

Он также подтвердил, что во время запланированного визита в США хочет встретиться не только с американским коллегой Джо Байденом, но и с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Вероятно, также планируются переговоры с Камалой Харрис.