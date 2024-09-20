О визите на странице в соцсети Х сообщила сама глава европейской институции.

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Визит Урсулы фон дер Ляйен

Мой восьмой визит в Киев пришелся на то, что вскоре начнется отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру,

– отметила Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии отметила, что ЕС поможет Украине в ее мужественных усилиях – Ляйен прибыла в Киев, чтобы обсудить поддержку Европы. Это касается как готовности к зиме, обороны, как и евроинтеграции и прогресса в сфере займов G7.

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев / фото главы Еврокомиссии

Важно, что днем ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит 160 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины, который пострадал от российских атак. При этом 100 миллионов евро из объявленной суммы поступят от доходов от замороженных российских активов. Эти средства направят на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии, а остальные – в формате гуманитарной помощи для приютов и пунктов обогрева.