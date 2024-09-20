Про візит на сторінці у соцмережі Х повідомила сама глава європейської інституції.

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Візит Урсули фон дер Ляєн

Мій восьмий візит до Києва припав на те, що незабаром розпочнеться опалювальний сезон, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру,

– зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії зазначила, що ЄС допоможе Україні у її мужніх зусиллях – Ляєн прибула до Києва, аби обговорити підтримку Європи. Це стосується як готовності до зими, оборони, як і євроінтеграції та прогресу у сфері позик G7.

Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва / фото глави Єврокомісії

Важливо, що днем раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС виділить 160 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України, який постраждав від російських атак.При цьому 100 мільйонів євро з оголошеної суми надійдуть від прибутків від заморожених російських активів. Ці кошти направлять на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії, а решту – у форматі гуманітарної допомоги для притулків і пунктів обігріву.