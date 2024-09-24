Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, на Заході усе залежить від позиції чотирьох країн.

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Це створює тиск на США

Тарас Загородній зазначив, що, зокрема, Данія, яка також виступає за надання Україні дозволу бити вглиб Росії, розташована у басейні Балтійського моря. Тому держави Північної Європи розуміють небезпеку, яку несуть росіяни.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що тривають делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow вглиб території Росії.

Також у цих держав досить міцні стосунки з Великою Британією. Політолог припустив, що, зокрема, за цими заявами стоять британці.

Це створює тиск на США, щоб вони швидше надавали дозволи. Тому що там все залежить від позиції чотирьох країн, якщо говорити про Захід. Це США, Велика Британія, Франція – це виробники зброї, та Швеція, в якої дуже потужний ВПК,

– підкреслив він.