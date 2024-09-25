Про це в розмові з 24 Каналом наголосив політолог Андрій Вігірінський, пояснивши, що цей принцип полягає в тому, що ні Європа, ні США, ні НАТО як не хотіли ставати учасниками війни, так і не хочуть робити цього зараз.

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Видання The Washington Post, посилаючись на власні джерела серед західних посадовців, повідомило, що буцімто представники України не надали "переконливих аргументів" партнерам, чому дозвіл на використання далекобійної західної зброї може суттєво вплинути на війну. Начебто саме через це Україна досі не отримала цей дозвіл.

Політолог Вігірінський прокоментував, що впевненості в тому, що Росія занадто квола, слабка і не здатна відповісти на отримання Україною такого дозволу, в західних партнерів нема. А одного лише бажання і чисельних аргументів, які українська сторона вже не раз озвучувала, недостатньо.

"Треба шляхом гіпнозу вселити нашим партнерам думку, що бити по Росії можна і нічого у відповідь не буде. Україна каже, що ескалації не відбудеться, а союзники говорять, що це може статися. Тому треба довести, що ризиків для країн-партнерів немає, а їхні аналітичні центри помиляються. Чи можливо це? Ні. Чи хочуть вони очікувати ударів Росії у відповідь? Ні. Чи хочуть вступати у війну? Ні", – зауважив Вігірінський.

До відома. Політолог Тарас Загородній вважає, що на Заході ухвалення рішень залежить від позиції 4-х країн (США, Франції, Великої Британії, Швеції). Вже є заяви лідерів деяких країн Альянсу, які закликають США надати Україні дозвіл на використання західної далекобійної зброї по Росії. Зі слів Загороднього, це може вплинути на рішення Сполучених Штатів.