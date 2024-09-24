В етері 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко пояснив, що Сили оборони повинні знищувати склади окупантів, але найголовніше – авіацію ближнього базування, завдяки якій росіяни стирають з лиця землі українські міста. Для цього необхідне комбіноване застосування.

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Які можливості цей дозвіл дає ЗСУ

Україна виконала своє завдання. Ми високо стрибнули вгору з погляду виробництва, модернізації, навчання особового складу та застосування далекобійних бортів безпілотних систем. Є конкретні результати на Росії, які бачать партнери,

– зауважив Федоренко.

Однак, щоб ефективно знищувати ворога, зокрема авіацією, треба дозволи на застосування далекобійної зброї вглиб Росії.

До слова, генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус у розмові з 24 Каналом припустив, що Вашингтон може найближчим часом оголосити про дозвіл на удари вглиб території Росії.

Нагадаємо, що у травні, коли армія Росії розпочала наступ на Харківщину, Білий дім дозволив ЗСУ застосовувати американську зброю по території Росії поблизу Харківської області.

Росіяни підходили до лінії державного кордону й не боялися, що по них щось може прилетіти. Гармати стояли достатньо далеко, щоб насипати. До того ж довгий час росіяни взагалі не вірили, що ЗСУ відкриють вогонь по російській території,

– мовив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92.

Однак після кількох ударів, ентузіазм російських військ зменшився. Як наслідок, це суттєво вплинуло і на логістику, і на переміщення, і на розміщення вогневих засобів росіян, що дало можливість Силам оборони перегрупуватися та закріпитися.

З травня й до сьогодні росіяни майже не мали жодних тактичних успіхів на двох напрямках у Харківській області.