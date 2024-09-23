22 вересня президент Зеленський прибув до Нью-Йорка. За кілька днів він планує зустрітися із Джо Байденом, якому покаже свій план перемоги. Відомо, що цей документ включає дозвіл Україні самостійно вирішувати, як використовувати надану їй західними партнерами зброю.

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Від Байдена пролунало: "Ні"

Як пише "Голос Америки", президент Джо Байден у неділю у Вашингтоні, відповідаючи на питання репортера, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю сказав: "Ні".

Нагадаємо, що дискусії між союзниками щодо зняття обмежень на удари далекобійним озброєнням по Росії тривають. Так, за словами очільника МЗС Британії Девіда Леммі, Лондон веде "делікатні переговори" з Білим домом, аби отримати дозвіл на застосування Storm Shadow по території країни-агресорки.

Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, Леммі сказав, що наприкінці 2025 – 2026 років виклики війни в Україні стануть "набагато суворішими". Він зазначив, що наразі настав "критичний час для нервів, сміливості, терпіння та сили духу союзників, які підтримують Україну".