Український лідер наголосив, що вважає, що кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити війну в нашій державі. Про це президент України сказав в інтерв'ю виданню The New Yorker.

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Зеленський сумнівається, що Трамп знає спосіб припинити війну

Володимир Зеленський підкреслив, що йому здається, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо йому здається, що він знає, як це зробити.

З цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше розумієш,

– сказав президент.

Президент України додав, що бачив “багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра". Але коли вони "занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто”.

До слова, Дональд Трамп у своєму короткому зверненні до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES у Києві повторив, що у разі перемоги на виборах врегулювання війни між Росією та Україною буде однією із перших речей, які він планує зробити. Республіканець також казав, що планує це зробити "за допомогою сили та мудрості".

Раніше Трамп заявляв, що він зможе закінчити війну в Україні ще "до офіційного вступу на посаду". Інавгурація мала б відбутися 20 січня 2025 року.