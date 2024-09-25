Про те, що США можуть оголосити про виділення допомоги вже в четвер, 26 вересня, написали Reuters. Сума у 8 мільярдів складається з двох частин – 5,6 мільярда та 2,4 мільярда. Майже 6 мільярдів – це залишки великого пакета допомоги з 61 мільярда доларів.

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Що відомо про допомогу Україні від США

Сполучені Штати планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад 8 мільярдів доларів у четвер під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомили в середу двоє американських чиновників. Адміністрація президента Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня – кінця федерального фінансового року – коли повноваження закінчуються,

– інформують журналісти.

Окрім цього, заплановане й оголошення про допомогу на суму 2,4 мільярда доларів у рамках програми допомоги безпеці України. Вона дозволяє адміністрації купувати зброю для України у компаній, а не вилучати її із американських запасів.

"В адміністрації Байдена залишилося майже 6 мільярдів доларів у рамках так званих президентських повноважень на постачання зброї та обладнання в Україну до закінчення цього місяця. Пентагон наполягав на тому, щоб Конгрес продовжив повноваження на наступний фінансовий рік, щоб вони не закінчилися, що дало б США більше гнучкості в їхній здатності забезпечувати важливі поставки для підтримки України у її війні з Росією", – пояснюють CNN.

Та Конгрес не погодився.

Оскільки термін дії повноважень на допомогу Україні завершується, адміністрація Байдена шукала рішення. Вважається, що у четвер, коли Зеленський відвідає Капітолій, Сенат ухвалить рішення про фінансування.

Адміністрація Байдена працює, щоб продовжити повноваження після фінансового року без ухвалення Конгресу. Імовірно, вона заявить, що використає решту допомоги в найближчі місяці, і таким чином Пентагон зможе і надалі постачати зброю Києву. "Але за такого підходу США не зможуть надавати нові види озброєння, яких не було в попередніх поставках", – підкреслили Politico.

Нюанс у тому, що США, швидше за все, оголосить великий загальний пакет допомоги та розподілять доставку обладнання на кілька місяців. Тобто формально допомогу буде ухвалено, але фактично ЗСУ отримають зброю за кілька місяців.