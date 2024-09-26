Повідомлення Байдена про виділення допомоги з'явилося на сайті Білого дому.

США виділили 375 мільйонів доларів

Повноваженнями, наданими мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, у тому числі розділом 621 Закону про іноземну допомогу 1961 року (FAA), я делегую Державному секретарю повноваження відповідно до розділу 506(a) Закону про іноземну допомогу керувати скороченням на суму до 375 мільйонів доларів США оборонних товарів та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та підготовки для надання допомоги Україні та приймати рішення, необхідні відповідно до цього розділу для керування таким скороченням; та повноваження відповідно до розділу 614(a) FAA визначати, чи є важливим для інтересів безпеки Сполучених Штатів надання допомоги Україні на суму до 103 мільйонів доларів США, незважаючи на будь-які положення закону, що підпадають під сферу дії розділу 614(a) FAA,

– ідеться в дописі Байдена.

На що підуть кошти – деталі від Пентагону

"Сьогодні міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією. Це включає санкціонування пакету президентських розпоряджень (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США, щоб забезпечити Україну додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи зброю повітря-земля, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю", – написали там.

В пакет увійдуть:

боєприпаси повітря-земля;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів та 105 міліметрів;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

M1117 Armored Security Vehicles;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

легкі тактичні автомобілі;

броньовані мостові системи;

стрілецька зброя;

патрульні катери;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

HIMARS і M1117 дуже добре показали себе на фронті, тому ця зброя завжди потрібна. А про гостру потребу в 155-міліметрових боєприпасах годі й говорити – вони в дефіциті.