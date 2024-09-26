Общая сумма новой помощи от США 7,9 миллиардов долларов. Об этом говорится на сайте Белого дома.

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"Чтобы усилить возможности Украины для нанесения дальнего удара, я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)", – заявил президент США.

Заметьте. Президент США Джо Байден также поручил Министерству обороны выделить все средства, оставшиеся в рамках Инициативы безопасности помощи Украине, до конца его срока пребывания в должности.

Поэтому, Министерство обороны выделит остальные средства Инициативы безопасности помощи Украине до конца этого года.

Байден отметил, что с целью дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины он поручил Министерству обороны также переоборудовать и предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и обеспечить Украину дополнительными ракетами Patriot.

Также расширят программы по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16.

Реакция Зеленского

Также о новом пакете помощи сообщил и президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил американского лидера.

"Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиардов долларов США и введение санкций против России", – написал Зеленский.