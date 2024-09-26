Загальна сума нової допомоги від США 7,9 мільярда доларів. Про це ідеться на сайті Білого дому.

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"Щоб посилити можливості України для нанесення дальнього удару, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)", – заявив президент США.

Зауважте. Президент США Джо Байден також доручив Міністерству оборони виділити всі кошти, що залишилися в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні, до кінця його терміну перебування на посаді.

Відтак, Міністерство оборони виділить решту коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця цього року.

Байден наголосив, що з метою подальшого посилення протиповітряної оборони України він доручив Міністерству оборони також переобладнати і надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і забезпечити Україну додатковими ракетами Patriot.

Також розширять програми з підготовки українських пілотів для польотів на F-16.

Реакція Зеленського

Також про новий пакет допомоги повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він подякував американському лідеру.

"Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії", – написав Зеленський.