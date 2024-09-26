Про це повідомило видання ABC News з посиланням на представника оборони США. Зазначають, що розмір військової допомоги збільшено на 375 мільйонів доларів.

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2Бомби, які можна використовувати з винищувачів F-16, мають висувні крила, які допомагають їм досягати цілей на відстані до 70 миль", – ідеться в статті.

За словами американського чиновника, існує кілька версій JSOW, але ті, що відправляються в Україну, оснащені касетними боєприпасами.

Важливо! Незабаром США оголосить про надання Україні допомоги на суму понад 2 мільярди доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

"На відміну від пакету в 350 мільйонів доларів, кошти USAI здебільшого підуть на поповнення України боєприпасами", – додало джерело.

Також зауважують, що зобов’язання надіслати плануючі бомби JSOW з’явилося в той час, коли президент України Володимир Зеленський перебуває у Сполучених Штатах.