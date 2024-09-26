Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на представителя обороны США. Отмечают, что размер военной помощи увеличен на 375 миллионов долларов.

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2Бомбы, которые можно использовать с истребителей F-16, имеют выдвижные крылья, которые помогают им достигать целей на расстоянии до 70 миль", – говорится в статье.

По словам американского чиновника, существует несколько версий JSOW, но те, что отправляются в Украину, оснащены кассетными боеприпасами.

Важно! Вскоре США объявит о предоставлении Украине помощи на сумму более 2 миллиардов долларов США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

"В отличие от пакета в 350 миллионов долларов, средства USAI в основном пойдут на пополнение Украины боеприпасами", – добавил источник.

Также отмечают, что обязательство прислать планирующие бомбы JSOW появилось в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский находится в Соединенных Штатах.